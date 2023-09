Škoda Auto enthüllt Exterieurskizzen des neuen Kodiaq

Mladá Boleslav (ots) -› Skizzen zeigen den starken Auftritt und neue Designdetails des kommenden Kodiaq› Unverwechselbare optische Highlights: skulpturale Front, kantige Radausschnitte und TOP LED-Matrixscheinwerfer der zweiten Generation› Weltpremiere des #AllNewKodiaq findet am 4. Oktober ab 18:45 Uhr MESZ stattEine Woche vor der Weltpremiere veröffentlicht Škoda Auto die ersten Exterieurskizzen der neuen Škoda Kodiaq-Generation. Sie geben deutliche Hinweise auf ein ausdrucksstarkes und emotionales Karosseriedesign. Zu den optischen Highlights zählen die skulpturale Frontansicht, die kantigen Radausschnitte, Leichtmetallfelgen in den Größen 17 bis 20 Zoll, ein robuster hinterer Stoßfänger und die zweite Generation TOP LED-Matrixscheinwerfer inklusive kristalliner Designelemente.Oliver Stefani, Leiter von Škoda Design, erklärt: „Der neue Kodiaq zeigt sich modern und dynamisch mit einem auffallend unverwechselbaren Look. Nach dem Prinzip ,Form folgt Funktion‘ bringen wir in ihm die ersten Elemente unserer zukünftigen Designsprache Modern Solid zum Ausdruck. Das Design unterstreicht die Praktikabilität und ermöglicht gleichzeitig durch die dynamischere Form eine noch bessere Aerodynamik.“Der kommende Kodiaq überzeugt neben dem unverwechselbaren Auftritt auch mit größeren Abmessungen, die noch mehr Platz im Innenraum versprechen. Er zeichnet sich durch eine skulpturale Form, kantige Radausschnitte und Leichtmetallfelgen von 17 bis 20 Zoll Größe aus. Weiteres optisches Highlight: die D-Säule, die optional in einem dunklen Chrom-Finish glänzt.Die TOP LED-Matrixscheinwerfer der zweiten Generation feiern im neuen Kodiaq Premiere. Über die Heckpartie erstreckt sich eine auffällige Lichtsignatur in der typischen C-Form bis zur Fahrzeugmitte. Darunter befindet sich eine rote Lichtleiste, die die beiden Rückleuchten miteinander verbindet. Der robuste Stoßfänger unterstreicht dieses Gestaltungsmerkmal zusätzlich. Die mittig auf dem Heck platzierte Škoda Wortmarke rundet den ausdrucksstarken Auftritt ab.Die Weltpremiere am 4. Oktober 2023 ab 18:45 Uhr MESZ überträgt der Hersteller live auf dem Škoda Storyboard (https://www.skoda-storyboard.com/en/), dem Škoda Youtube-Kanal (https://www.youtube.com/@skoda) und auf skoda-auto.de.Pressekontakt:Christof BirringerLeiter UnternehmenskommunikationTelefon: +49 6150 133 120E-Mail: christof.birringer@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: karel.mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell