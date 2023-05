Škoda Auto begeht zum dritten Mal ‚Europäischen Monat der Vielfalt‘

Mladá Boleslav (ots) -› Škoda Auto unterstützt Diversität und Inklusion im eigenen Unternehmen mit vielfältigen Maßnahmen› Beteiligung am Europäischen Monat der Vielfalt in diesem Jahr unter dem Motto ‚You Matter, We matter, Diversity matters‘› Kulturelle Vielfalt, Akzeptanz und Gleichberechtigung als Erfolgsfaktoren bei der Erreichung der Unternehmensziele› Škoda Auto ist Mitglied des Pride Business Forums und wird erneut an der Konferenz zum ,Europäischen Tag der Vielfalt‘ teilnehmen› Mit dem einzigartigen Škoda Enyaq Coupé Respectline feiert die Marke Vielfalt, Gleichberechtigung, Fairness und InklusionŠkoda Auto fördert aktiv Akzeptanz, Chancengleichheit, Vielfalt und ein respektvolles Miteinander innerhalb und außerhalb des Unternehmens. Der tschechische Automobilhersteller setzt sich dafür ein, seiner Belegschaft ein offenes, gleichberechtigtes und sicheres Arbeitsumfeld zu bieten. Vor diesem Hintergrund beteiligt sich Škoda Auto auch in diesem Jahr am ,Europäischen Monat der Vielfalt‘. Mit zahlreichen Aktivitäten will das Unternehmen das Bewusstsein für die Bedeutung von Vielfalt und Inklusion schärfen.Erneut hat die Europäische Union den Mai zum ‚Europäischen Monat der Vielfalt‘ erklärt, mit dem Ziel, das Bewusstsein für Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion im täglichen Leben und am Arbeitsplatz zu fördern und zu schärfen. Inklusion bedeutet, die Unterschiede, welche die Menschen einzigartig machen, anzuerkennen, zu akzeptieren und anzunehmen. Škoda Auto strebt danach, ein attraktiver Arbeitgeber für alle zu sein – unabhängig von gesundheitlichen oder sozialen Einschränkungen. Um dieses Ziel zu erreichen, hat das Unternehmen unter anderem seit 2006 geschützte Werkstätten für Menschen mit Behinderungen eröffnet.Klaus Zellmer, Škoda Auto CEO, sagt „Als einer der größten Arbeitgeber Tschechiens unterstützt Škoda Auto eine Vielzahl von Initiativen zur Förderung von Vielfalt und Inklusion. Darüber hinaus sind wir seit 2019 Unterzeichner der Europäischen Charta der Vielfalt. Vielfalt und Inklusion sind und bleiben zentrale Handlungsfelder und wir möchten in dieser Hinsicht mit gutem Beispiel vorangehen. Wir treten für Vielfalt, Offenheit, Akzeptanz und ein von gegenseitigem Respekt und Verständnis geprägtes Arbeitsumfeld ein. Denn vielfältige Teams liefern bessere Ergebnisse, repräsentieren unseren Kundenstamm und sind die Grundlage für unseren langfristigen Erfolg.“Maren Gräf, Škoda Auto Vorständin für People & Culture, sagt: „Menschen entfalten ihr volles Potenzial in einem Umfeld, in dem sie ihrem Selbstbild entsprechend akzeptiert und gefördert werden. Je diverser das Team, desto besser und innovativer sind dessen Arbeitsergebnisse. Das betrifft Aspekte wie Geschlechtsidentität, ethnische Herkunft, sozialen Hintergrund und Bildung, Religion, Weltanschauung, sexuelle Orientierung, Gesundheit oder Alter. Bei Škoda Auto setzen wir uns klare Ziele und fördern Diversität in allen Bereichen. Wenn jeder seinen Teil dazu beiträgt, können wir in diesen Zeiten der Transformation als Team zusammenarbeiten, um die integrative Kraft freizusetzen, die wir jetzt und in Zukunft brauchen.“Klare Ziele auf dem Weg zu mehr Vielfalt und IntegrationZahlreiche Studien bestätigen, dass Vielfalt in der Unternehmensführung nicht nur wirtschaftliche, sondern auch soziale Vorteile mit sich bringt. Das gilt insbesondere für ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis; ein höherer Anteil des weniger vertretenen Geschlechts in verschiedenen Arbeitsbereichen kann das BIP-Wachstum in der Tschechischen Republik um 7,8 Prozent steigern. Mit Unterstützung seines Sozialpartners, der Gewerkschaft KOVO, will Škoda Auto sicherstellen, dass der Anteil des weniger vertretenen Geschlechts in Führungspositionen bis 2030 auf 25 Prozent steigt. Und es gibt weitere gute Gründe, Vielfalt zu fördern: Sie steigert das Wachstumspotenzial eines Unternehmens um 45 Prozent und das Expansionspotenzial um 70 Prozent. Zudem erhöht ein integratives Umfeld die Mitarbeiterzufriedenheit um das Dreifache und verbessert die Work-Life-Balance um mehr als das Doppelte.Škoda Auto beteiligt sich aktiv an zahlreichen InitiativenAnlässlich des Europäischen Monats der Vielfalt hat Škoda Auto in den letzten Wochen unter dem Motto: ‚You Matter, We matter, Diversity matters‘. zahlreiche Aktivitäten angestoßen. Zu den Programmpunkten zählten etwa Vorträge, Online- und Off-Site-Veranstaltungen sowie Workshops für die Belegschaft, wie zum Beispiel den interaktiven Runden Tisch ‚Don't be afraid to share‘ anlässlich des Internationalen Tages gegen Homophobie, Biphobie und Transphobie. Darüber hinaus ist Škoda Auto erneut Partner der Fun & Run 2023 Veranstaltung gegen Homophobie in Prag.Diversität als Grundpfeiler der UnternehmensstrategieDie Förderung von Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion ist einer der strategischen Grundpfeiler von Škoda Auto sowie im Volkswagen Konzern. Im Jahr 2019 hat Škoda Auto die Europäische Charta der Vielfalt unterzeichnet, die sich aktiv für Akzeptanz, Chancengleichheit und kulturelle Vielfalt einsetzt. Darüber hinaus ist der Automobilhersteller dem Pride Business Forum beigetreten. Škoda befasst sich mit unterschiedlichsten Aspekten der Vielfalt wie etwa Geschlechtergleichgewicht, familienfreundliche Politik, LGBT+, Internationalisierung, generationsübergreifende Zusammenarbeit, individuelle Fähigkeiten, alternative Beschäftigungsformen, Mitarbeiterengagement und Diversity-Mentalität und -Schulungen.Die Individualität eines jeden Menschen respektieren: das einzigartige Škoda Enyaq Coupé RespectlineŠkoda Auto stellt in Kürze das Škoda Enyaq Coupé Respectline vor. Das Fahrzeug mit dem unverwechselbaren Außen- und Innendesign betont die Bedeutung des Schutzes der Menschenrechte und des Respekts gegenüber allen Menschen, der Natur und allem, was uns umgibt. Das einzigartig gestaltete Škoda Enyaq Coupé Respectline wurde anlässlich des Europäischen Monats der Vielfalt entworfen und hat seinen ersten öffentlichen Auftritt beim Open-Air-Konzert der Tschechischen Philharmonie am 21. Juni. 