ŠKODA ist mit fünf Siegen Spitzenreiter bei der ,Auto Trophy 2022‘

Mladá Boleslav (ots) -› ŠKODA ist erfolgreichste Marke bei der ,Auto Trophy 2022‘› SUPERB siegt bei den Importmodellen in der ,Mittelklasse‘ und gewinnt weitere Auszeichnung für bestes Preis-Leistungs-Verhältnis› KAMIQ lässt die Konkurrenz als bestes ,Import-SUV bis 30.000 Euro‘ hinter sich› ENYAQ iV setzt sich als Importsieger bei den ,Elektro-SUV bis 50.000 Euro‘ durch› Leser wählen ŠKODA zum neunten Mal in Folge zur besten ImportmarkeMit insgesamt fünf Auszeichnungen ist ŠKODA auch in diesem Jahr Spitzenreiter bei der ,Auto Trophy 2022‘-Leserwahl des Fachmagazins Auto Zeitung und schneidet damit erneut besser ab als jede andere Marke. Der KAMIQ fährt bei den ,Import-SUV bis 30.000 Euro‘ ganz nach vorn, der ENYAQ iV setzt sich in der Importwertung der ,Elektro-SUV bis 50.000 Euro‘ an die Spitze. Den SUPERB wählen die Leser gleich zweimal auf den ersten Platz: Er gewinnt als Importsieger in der ,Mittelklasse‘ und erhält zudem den Preis für das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Darüber hinaus wählen die Teilnehmer der Leserwahl ŠKODA bereits zum neunten Mal in Folge zur besten Importmarke.An der 35. Auflage der ,Auto Trophy‘-Leserwahl des Fachmagazins Auto Zeitung beteiligten sich in diesem Jahr 16.657 Leser und Online-User. Aus insgesamt 226 Modellen und 95 Marken in 32 Kategorien bestimmten sie ihre Sieger. Für jeden zehnten Teilnehmer war ŠKODA die ,beste Importmarke‘. Damit sicherte sich der tschechische Automobilhersteller diesen Titel seit 2014 bereits zum neunten Mal in Folge.Crossover-Modell ŠKODA KAMIQ gewinnt bei den ‚Import-SUV bis 30.000 Euro‘In der Kategorie ,Import-SUV bis 30.000 Euro‘ ließ der ŠKODA KAMIQ die Wettbewerber mit 16,3 Prozent der Stimmen hinter sich und landete auf dem ersten Platz. Das Crossover-Modell verbindet die klassischen Vorzüge eines SUV wie eine erhöhte Sitzposition und größere Bodenfreiheit mit der Agilität eines Kompaktfahrzeugs und dem markentypisch emotionalen Design.ENYAQ iV ist die Nummer eins bei den ,Import-Elektro-SUV bis 50.000 Euro‘Bei den ,Import-Elektro-SUV bis 50.000 Euro‘ wählten die Leser den ŠKODA ENYAQ iV auf den ersten Rang. Mit 20,51 Prozent entfiel jede fünfte Stimme auf das Elektro-Flaggschiff von ŠKODA. Mit Platz für fünf Personen und einem Ladevolumen von 585 Litern, das bei umgeklappten Rücksitzen sogar auf bis zu 1.710 Liter wächst, ist der ENYAQ iV für Familien ein idealer Begleiter im Alltag. Mit bis zu 544 Kilometer Reichweite im WLTP-Zyklus(1) je nach Version sowie kurzen Ladezeiten ist er zudem voll langstreckentauglich.Zwei Auszeichnungen für den ŠKODA SUPERBDer ŠKODA SUPERB punktete bei den Lesern der Auto Zeitung mit seiner umfangreichen Ausstattung, effizienten Antrieben und dem ŠKODA typisch großzügigen Raumangebot. Bei der ,Auto Trophy 2022‘ gewann er damit zwei Auszeichnungen. Der SUPERB sicherte sich in der Wertung ,Import-Mittelklasse‘ fast jede vierte Stimme (24,56 Prozent) und fuhr damit bis ganz nach vorn. Darüber hinaus setzte sich er sich mit 24,77 Prozent aller Stimmen an die Spitze der Kategorie ,Bestes-Preis-Leistungs-Verhältnis‘.(1) Wert im WLTP-Messverfahren ermittelt. Tatsächliche Reichweite abhängig von Faktoren wie persönliche Fahrweise, Streckenbeschaffenheit, Außentemperatur, Witterungsverhältnisse, Nutzung von Heizung und Klimaanlage, Vortemperierung, Anzahl der Mitfahrer.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: karel.mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell