ŠKODA erweitert seine Konnektivitätsdienste um standortbasierte Angebote

Weiterstadt (ots) -› Nutzer profitieren von attraktiven, auf ihren Standort zugeschnittenen Angeboten wie einem vergünstigten Parkplatz am Ziel oder einem Gratis-Kaffee beim nächsten Tankstopp› Neuer Dienst steht für deutschlandweit rund 180.000 Fahrzeuge von ŠKODA zur Verfügung; Angebote lassen sich direkt über das Infotainmentsystem des Autos buchen› Neue Funktion nutzt die innovative Technologie von 4.screen und ermöglicht eine direkte Kommunikation zwischen Dienstleister und dem Infotainmentsystem des Fahrzeugs› ŠKODA Modelle punkten mit Top-Konnektivität: bis zu 13 Zoll große Infotainmentdisplays, Head-up-Display, Sprachassistentin Laura und vielfältige ŠKODA Connect(1)-ServicesŠKODA Fahrer können von einem neuen Konnektivitätsangebot profitieren: Über das Infotainmentsystem ihres Fahrzeugs erhalten sie auf Wunsch standortbasierte Services wie etwa einen vergünstigten Parkplatz, ein Gratis-Getränk beim nächsten Tankstopp oder einen Rabatt für die Autowäsche. Diese Coupons lassen sich simply clever direkt über das Infotainmentsystem des Wagens buchen. Auf dem Heimatmarkt Tschechien hat ŠKODA den Service im Dezember 2020 erfolgreich eingeführt (https://www.skoda-media.de/press/detail/3558/). In Deutschland wird der Dienst nun in der Breite ausgerollt und steht jetzt bereits für rund 180.000 Fahrzeuge unterschiedlicher Modellreihen bereit, das Angebot wird fortlaufend erweitert. Für die Vernetzung zwischen Unternehmen und Kunden nutzt ŠKODA die Plattform von 4.screen.Martin Jahn, ŠKODA AUTO Vorstandsmitglied für Vertrieb und Marketing, sagt: „Digitale Dienste im Fahrzeug sind heute wichtiger denn je. Wir freuen uns, mit 4.screen einen erfahrenen Partner mit großem Netzwerk und etablierter Technologie an unserer Seite zu wissen. Mit der internationalen Einführung unserer standortbasierten Services profitieren ŠKODA Fahrer von zahlreichen attraktiven Angeboten.“Als Simply Clever-Company für beste Mobilitätslösungen setzt ŠKODA bei seinen standortbasierten Services auf maximale Kundenorientierung. Die Angebote passen jeweils zum Tagesablauf des Nutzers, zur aktuellen Position des Fahrzeugs oder zur momentanen Fahrsituation. Bei niedriger Restreichweite zum Beispiel zeigt das Infotainmentsystem Tankstellen in der Nähe ebenso an wie individuelle Rabatte. Nach dem gleichen Prinzip können ŠKODA Fahrer in Supermärkten, Hotels, Restaurants und Waschanlagen sowie bei zahlreichen weiteren Partnern von attraktiven Sonderkonditionen profitieren.Standortbasierte Angebote ab sofort für rund 180.000 Fahrzeuge in DeutschlandIn Deutschland steht der neue Konnektivitätsservice nun für rund 180.000 Fahrzeuge unterschiedlicher Modellreihen zur Verfügung. Voraussetzung ist ein Infotainmentsystem Bolero, Amundsen oder Columbus. Die entsprechenden Wagen erhalten ein Software-Update ,over the air‘.Das Menü des Infotainmentsystems umfasst dafür die neue Kachel ‚Angebote‘. Um die dynamischen Echtzeit-Services nutzen zu können, muss der Fahrer zunächst der Nutzung seiner persönlichen Informationen zustimmen. Anschließend erscheint eine Auswahl an aktuellen Gutscheinen. Dies können Rabattangebote für lokale Supermärkte, ein kostenloser Kaffee an der nächsten Tankstelle oder eine günstigere Autowäsche sein. Das Praktische: Der Nutzer erhält insbesondere auch Angebote im Umfeld seines Standorts, die also in der aktuellen Situation für ihn interessant sind. Vor einem bevorstehenden Tankstopp wird das System künftig bevorzugt Coupons von Tankstellen und Raststätten anzeigen. Hat der Fahrer ein Angebot ausgewählt, schickt das Fahrzeug ihm den entsprechenden Gutschein per E-Mail zu und navigiert auf Wunsch direkt zur Adresse des jeweiligen Shops.Partner 4.screen stellt die Vernetzung zwischen Marken und Fahrzeug herUm seinen Kunden standortbasierte Dienste anzubieten, setzt ŠKODA auf die Technologie des Partners 4.screen. Deren API-basierte Konnektivitätslösung stellt eine Verbindung zum Infotainmentsystem des Autos her, über die der Fahrer die Angebote simply clever direkt buchen kann. Renommierte Unternehmen aller Größenordnungen nutzen die Plattform 4.screen bereits, um mit speziellen Angeboten zu werben. Schon jetzt umfasst das Portfolio in Deutschland große Marken wie etwa Accor, einen weltweit führenden Hotelkonzern. Damit können ŠKODA Fahrer von einem exklusiven Rabatt in Höhe von zehn Prozent bei 200 teilnehmenden Hotels profitieren. Da die speziellen Angebote zeitlich begrenzt sind und oftmals neue hinzukommen, lohnt sich ein regelmäßiger Blick ins Infotainmentsystem.Konnektivität: komplett digital und immer onlineDas neue Serviceangebot erweitert das umfängliche Konnektivitätsportfolio von ŠKODA. Die modernen Infotainmentsysteme der dritten Generation des Modularen Infotainmentbaukastens des Volkswagen Konzerns begeistern mit bis zu 13 Zoll großen Touchdisplays, Echtzeit-Navigation und umfangreichen mobilen Online-Diensten von ŠKODA Connect1. Dank einer integrierten eSIM sind die entsprechend ausgestatteten Autos immer online. Infotainment-Apps informieren über das Wetter und aktuelle Nachrichten, bieten Zugriff auf den eigenen Kalender und vieles mehr. Die digitale Sprachassistentin Laura versteht dank Online-Unterstützung 15 Sprachen und ermöglicht die Steuerung vieler Funktionen allein via Stimme. Karten- und Software-Updates erhalten die Fahrzeuge bequem ,over the air‘.(1) Unter ŠKODA Connect sind Funktionen von Infotainment Online und Care Connect erhältlich. Die Dienste sind teilweise kostenpflichtig und ihre Verfügbarkeit hängt vom Land und vom Mobilfunkempfang ab. Registrierung bei der ŠKODA AUTO a.s. erforderlich, außer für eCall. Nutzung von Infotainment Online nur mit ŠKODA Navigationssystem. Care Connect (Remote Access) wird mit der MyŠKODA App gesteuert, hierfür ist ein Smartphone (iOS oder Android) mit Internetzugang nötig. Nähere Informationen zu ŠKODA Connect erhalten Sie bei Ihrem ŠKODA Partner und unter www.skoda-auto.de/connect.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: karel.mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell