ŠKODA FABIA und OCTAVIA siegen bei den Auto Bild Firmenwagen-Awards 2022

Mladá Boleslav (ots) -› ŠKODA FABIA sichert sich in der Kategorie ,Kleinwagen' vierten Titel in Folge› ŠKODA OCTAVIA in der ,Mittelklasse' ebenfalls zum vierten Mal auf der Spitzenposition› Attraktives Gesamtpaket für Geschäftskunden: großzügiges Platzangebot, hoher Langstreckenkomfort, effiziente Antriebe und hervorragendes Preis-Wert-VerhältnisŠKODA siegt mit zwei Modellen bei der Leserwahl zum ,Firmenwagen-Award 2022' der Fachzeitschrift Auto Bild. Der FABIA vereint bei den ,Kleinwagen' die meisten Stimmen auf sich und der Markenbestseller OCTAVIA zieht in der ,Mittelklasse' an seinen Mitbewerbern vorbei.Zur Wahl standen in sieben Kategorien jeweils bis zu zehn Modelle mit den meisten Neuzulassungen zwischen Januar und Juli dieses Jahres. Als Datengrundlage diente die Statistik des Kraftfahrt-Bundesamtes.Vierter Firmenwagen-Award in Folge für den ŠKODA FABIABei den ,Kleinwagen' lässt der ŠKODA FABIA vier Importfahrzeuge sowie fünf Modelle deutscher Hersteller hinter sich und führt das Feld klar an. Mit dem diesjährigen Erfolg sichert er sich seinen vierten Firmenwagen-Award in Folge. Die aktuelle vierte Generation des Kleinwagens basiert auf der MQB-A0-Plattform aus dem Volkswagen Konzern und überzeugt mit emotionalem Design, effizienten Antrieben und dem markentypisch großzügigen Raumangebot. Damit eignet sich der FABIA optimal für den Einsatz als Dienstwagen. Vielfahrer profitieren auch von dem optionalen 50-Liter-Tank, mit dem sich die Reichweite auf bis zu 900 Kilometer erhöht.Vierter Triumph in Folge auch für den Markenbestseller OCTAVIADer ŠKODA OCTAVIA gewinnt bei der diesjährigen Leserwahl in der Kategorie ‚Mittelklasse' und setzt sich damit ebenfalls zum vierten Mal in Folge an die Spitze des Feldes. Mit umfangreicher Serienausstattung und vielen Assistenzsystemen bietet der Bestseller des tschechischen Automobilherstellers hohen Komfort und setzt Standards bei aktiver und passiver Sicherheit. Zudem sorgt die serienmäßige Sprachsteuerung für eine intuitive Bedienung. Darüber hinaus punktet die OCTAVIA-Limousine mit viel Platz für bis zu fünf Personen und fasst bis zu 1.555 Liter Gepäck bei umgeklappten Rücksitzen. Im OCTAVIA COMBI beläuft sich das Kofferraumvolumen auf bis zu 1.700 Liter.