ŠKODA AUTO: Jubiläen in der Fahrzeug- und Komponentenfertigung

Mladá Boleslav (ots) -› Weltweit 750.000 Einheiten des KODIAQ gefertigt› Viermillionster EA211-Motor im Stammwerk Mladá Boleslav hergestellt› 15-millionstes Getriebe der aktuellen Generation produziertŠKODA AUTO hat seit Anfang des Monats drei Produktionsjubiläen begangen: In Kvasiny rollte der 750.000ste KODIAQ vom Band. Außerdem fertigte der Automobilhersteller vier Millionen EA211-Motoren und erreichte die Marke von 15 Millionen produzierten Getrieben der aktuellen Generation. Beide Komponenten werden auch in Fahrzeugen weiterer Volkswagen Konzernmarken verbaut.Michael Oeljeklaus, ŠKODA AUTO Vorstand für Produktion und Logistik, sagt: „Diese drei Produktionsjubiläen stellen die hohe Leistungsfähigkeit unseres Teams eindrucksvoll unter Beweis. Die beeindruckenden Zahlen belegen: Unsere Modelle kommen weltweit hervorragend an und überzeugen tagtäglich mit ihrer hohen Zuverlässigkeit. Gleichzeitig hat unsere Komponentenfertigung im Volkswagen Konzern in den vergangenen Jahren deutlich an Bedeutung gewonnen. Ich gratuliere herzlich zu den erreichten Erfolgen. Sie sorgen gerade in diesen herausfordernden Zeiten für zusätzliche Motivation, die künftigen Herausforderungen entschlossen anzugehen."750.000 ŠKODA KODIAQMit dem KODIAQ begann bei ŠKODA die SUV-Offensive des tschechischen Automobilherstellers. Im vergangenen Jahr präsentierte das Unternehmen ein Update seines auf Wunsch siebensitzigen Erfolgsmodells. Seit der Markteinführung im Herbst 2016 hat der tschechische Automobilhersteller eine Dreiviertelmillion Einheiten seines großen SUV gebaut. Das Jubiläumsmodell rollte im Werk Kvasiny vom Band. Hier fertigt der Automobilhersteller auch den KAROQ und den SUPERB sowie den SUPERB iV.Vier Millionen EA211-MotorenSeit 2012 produziert ŠKODA AUTO in seinem Stammwerk in Mladá Boleslav Motoren vom Typ EA211, nun hat das Unternehmen die Marke von vier Millionen produzierten Einheiten erreicht. Derzeit fertigen knapp 700 Mitarbeiter täglich rund 2.500 Aggregate mit Aluminiummotorblock. Das Aggregat entsteht in den Dreizylinder-Varianten 1,0 MPI, 1,0 MPI EVO, 1,0 TSI und 1,0 TSI EVO sowie als Vierzylinder-Motor in den Ausführungen 1,6 MPI und 1,4 TSI. Neben ŠKODA Modellen mit Verbrennungsmotor, die in Tschechien produziert werden, kommen diese Motoren darüber hinaus weltweit in weiteren Fahrzeugen der Konzernmarken Audi, Volkswagen und SEAT zum Einsatz.15 Millionen Getriebe der aktuellen GenerationAußerdem hat ŠKODA AUTO typübergreifend das 15-millionste Getriebe der aktuellen Generation gefertigt. Vom in Mladá Boleslav hergestellten Schaltgetriebe MQ/SQ100 liefen seit 2011 mehr als zwei Millionen Einheiten vom Band. Bei ŠKODA kommt das Getriebe aktuell im FABIA zum Einsatz, außerdem wird es in Modellen weiterer Volkswagen Konzernmarken verbaut. Seit Produktionsbeginn des Fünf- und Sechsgang-Schaltgetriebes vom Typ MQ200 im Jahr 2001 hat der tschechische Automobilhersteller in seinem Stammwerk Mladá Boleslav außerdem knapp 8,5 Millionen Einheiten produziert. Sie kommen weltweit in zahlreichen verschiedenen ŠKODA Modellen zum Einsatz, darunter auch im KUSHAQ oder im SLAVIA. Darüber hinaus verrichtet es auch in Modellen anderer Konzernmarken seinen Dienst. Im Komponentenwerk Vrchlabí hat ŠKODA seit Produktionsstart im Jahr 2012 außerdem mehr als vier Millionen Einheiten des automatischen Direktschaltgetriebes DQ200 gefertigt, das neben Modellen des tschechischen Automobilherstellers ebenfalls in Fahrzeugen anderer Konzernmarken verbaut wird.