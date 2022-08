Das zeichnet Finanzdienstleister der nächsten Generation aus

München, 2. August 2022 – Die Anforderungen an Banken durch Kunden und Gesetzgeber steigen permanent. Um darauf angemessen reagieren zu können, müssen sie neue Ansätze verfolgen. Pegasystems erläutert, was zukunftsfähige Finanzdienstleister auszeichnet.​

Nicht nur Kunden kommen permanent mit neuen Anforderungen auf Finanzdienstleister zu. Auch akute und chronische Krisen konfrontieren sie ständig mit neuen Herausforderungen. Die Corona-Pandemie verlangte von ihnen eine verstärkte digitale Interaktion, momentan müssen sie die Einhaltung der Sanktionen sicherstellen, die wegen des Ukraine-Kriegs verhängt wurden. Im Kampf gegen den Klimawandel werden sie es schon bald mit vielen neuen regulatorischen Auflagen zum Umweltschutz zu tun haben.

Um den ständigen Veränderungen und der steigenden Bedeutung von Compliance und Risikomanagement gerecht zu werden, müssen Banken neue Ansätze verfolgen. Pegasystems, Anbieter innovativer Software zur drastischen Vereinfachung komplexer Arbeitsprozesse, erklärt, wie sie sich zukunftsfähig aufstellen können.

Finanzdienstleister der nächsten Generation:

betrachten Kunden-, Compliance- und Risikomanagement als Einheit. Banken sollten ihren Kundenbegriff erweitern. Erfolgreich werden vor allem Finanzinstitute sein, die nicht nur Personen und Unternehmen als Kunden betrachten, die ihre Dienstleistungen in Anspruch nehmen, sondern auch die Aufsichtsbehörden, ihre Businesspartner und ihr hausinternes Risikomanagement. Kunden-, Compliance- und Risikomanagement werden zunehmend gleichwertige, sich gegenseitig ergänzende Komponenten des Bankengeschäfts.

betreiben ein umfassendes Datenmanagement. Mit allen diesen Ansprechpartnern müssen Banken optimal interagieren. Der Schlüssel dafür liegt in der zielgerichteten Nutzung moderner Technologien und einem umfassenden Datenmanagement. Finanzdienstleister der nächsten Generation sind in der Lage, ihre Systeme in sämtliche Kanäle, Netzwerke und Plattformen des Marktes zu integrieren. Das ermöglicht es ihnen, alle bereits vorhandenen Informationen automatisiert zu sammeln, auszuwerten und für die Interaktion mit ihren Ansprechpartnern einzusetzen.

steuern Entscheidungen mit Künstlicher Intelligenz. Mit Künstlicher Intelligenz können Banken bei der Interaktion mit ihren Ansprechpartnern eine ideale Kombination aus digitaler und persönlicher Kommunikation gewährleisten. Technologien wie Next Best Action ermöglichen es ihnen, auch die Entscheidung zu automatisieren, wann ein persönlicher Mitarbeiter eingeschaltet werden muss – sei es, um ein Kundenbedürfnis zu erfüllen oder den eigenen Anforderungen an Risikomanagement und Compliance gerecht zu werden.

nutzen KI für ihr umfangreiches Risikomanagement. Künstliche Intelligenz sollte künftig nicht nur im Zentrum der Interaktion, sondern auch des Risikomanagements stehen. Finanzdienstleister der nächsten Generation nutzen die Fähigkeiten von KI, Muster zu erkennen und Vorhersagen zu treffen für ein umfassendes Risikomanagement –das sich nicht nur auf Kredit- und Wertpapierrisiken beschränkt, sondern sich bis hin zur Einhaltung von Sanktionen, der Bekämpfung von Geldwäsche und der Erfüllung von Nachhaltigkeitskriterien erstreckt.

bauen ihre Systeme gezielt für Veränderung. Um schnell auf neue Anforderungen reagieren zu können, müssen Banken agil aufgestellt sein. Deshalb sollten sie ihre IT-Systeme von Grund auf für Veränderbarkeit konzipieren. Technologien wie Low-Code, API-Layer und Case Management ermöglichen es ihnen, ihre Prozesse schnell an neue Gegebenheiten anzupassen, unkompliziert neue digitale Kanäle zu bedienen und sämtliche Plattformen, Systeme und Anwendungen über ein zentrales Regelwerk ganzheitlich zu steuern.

„Das Kerngeschäft von Banken besteht zunehmend aus Kundenbeziehungs- plus Datenmanagement“, erklärt Michael Baldauf, Industry Architect/Strategist Financial Service EMEA bei Pegasystems. „Um mit Kunden, Geschäftspartnern und Aufsichtsbehörden optimal interagieren zu können, sollten sie eine nahtlose Zusammenarbeit von Menschen und Technologien schaffen. So können sie sicherstellen, dass ihre Prozesse möglichst effizient ablaufen, für ihre Kunden immer den bequemsten Weg darstellen und gleichzeitig im Einklang mit allen Vorgaben des Compliance- und Risikomanagements sind.“

​

Michael Baldauf, Industry Architect/Strategist Financial Service EMEA bei Pegasystems (Pegasystems)​

