Das wird sich an den Börsen abspielen! 39 KW 2022

Sehr geehrte Leser/Innen,

Indizes:

Der DAX-Index stieg zuletzt bis zum 16.8.2022 auf 13947.85 Punkten an, konnte sich jedoch nicht oberhalb der jeweiligen X-Sequentials Aufwärtstrendmarke halten. Es wurden daher mittels der X-Sequentials Chartanalyse Methode (bekannt aus dem Buch "Besser traden mit X-Sequentials" erschienen beim Börsenbuchverlag) tiefere Kurse prognostiziert. Der DAX-Index notiert am Freitag, den 23.9.2022 bei 12449.87 Punkten. Mit dem letztwöchigen Handelssignal wurden heute im DAX-Index 282 Punkte gewonnen. Der DAX-Index befindet sich in einem Abwärtstrend.

Ebenfalls in einem Abwärtstrend befindet sich der Dow Jones Industrial Index. Hier wurden mit dem letztwöchigen Handelssignal heute vorbörslich (bei einem Stand von 30.036 Punkten) 1182 Punkte gewonnen.

Die Analysen und Handelssignale erhalten Sie im X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen.

Lesen Sie in der am Wochenende erscheinenden Ausgabe des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen selbst, welche Kursentwicklungen für die Indizes die wahrscheinlichsten sind, und bleiben Sie chartanalytisch auf dem neuesten Stand!

Werden Sie heute noch Leser/in des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen und profitieren Sie von den Kursbewegungen an den Börsen!

Sie zahlen für ein 12 Monats Abonnement nur 499 Euro.

Bei der flexiblen, monatlichen Option zahlen Sie nur 99 Euro.

Verpassen Sie keine Handelssignale mehr!

Anmerkung:

Derzeit gibt es Probleme mit dem Bestellformular. Um eine Bestellung aufzugeben, bitte ich Sie eine formlose E-Mail an nachfolgende E-Mail Adresse zu senden:

devin.sage@gmail.com

Oder senden für die Bestellung eines Abonnements per PayPal 499 Euro (12 Monate), alternativ 99 Euro (1 Monat) an nachfolgende E-Mail Adresse:

devin.sage@technical-trading-profits.com

Ihr Kauf ist durch PayPal abgesichert.

Forex:

Bereits Ende April 2022 wurde im X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen für den US-Dollar Index bei einem Schlusskursstand von 102,963 Punkten ein Aufwärtstrend bis 111,10 Punkten mittels der X-Sequentials Chartanalyse Methode prognostiziert. Der US-Dollar Index schloss am Donnerstag, den 22.9.2022 bei 111,105 Punkten und erfüllte somit diese Prognose. Der US-Dollar Index ist ein Devisenindex, welcher den Wert des US-Dollars mittels eines Währungskorbs aus sechs Währungen vergleicht. Wenn eine Kursprognose für den US-Dollar Index richtig ist, dann ergeben sich u.a. für die Währungspaare EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/SEK, USD/CAD, USD/CHF Trading Möglichkeiten. Der US-Dollar Index überbot mit einem gestrigen Tageshoch bei 111,580 Punkten das Kursziel bei 111,10 Punkten, sodass sich die Möglichkeit eines weiteren Kursanstiegs bis 118,50 Punkten ergibt. Steigt der US-Dollar Index, dann fällt der EUR/USD. Ebenfalls tiefere Kurse wären beim GBP/USD zu erwarten. Die vorletzte X-Sequentials Analyse des USD/JPY und das zugehörige Handelssignal brachte einen Gewinn von 309 Pips ein. Das USD/JPY Handelssignal zuvor ergab einen Gewinn von 453 Pips. Für den USD/SEK wurde Ende April 2022 bei einem Schlusskursstand von 9,8824 SEK ein Aufwärtstrend oberhalb von 10,4845 SEK prognostiziert. Der USD/SEK schloss am Donnerstag, den 22.9.2022 höher bei 11,0691 SEK. Mit dem zugehörigen X-Sequentials Handelssignal wurden 414 Pips gewonnen. Beim USD/CAD wurde in dieser Handelswoche 324 Pips gewonnen.

Für den USD/CHF sind zunächst aufgrund des Erreichens einer X-Sequentials "X" Marke seitwärts verlaufende Kurse zu erwarten.

Aktuelle Analysen und Handelssignale erhalten Sie im X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen.

Lesen Sie in der am Wochenende erscheinenden Ausgabe des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen selbst, welche Kursentwicklungen für den Forex Bereich die wahrscheinlichsten sind, und bleiben Sie chartanalytisch auf dem neuesten Stand!

Werden Sie heute noch Leser/in des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen und profitieren Sie von den Kursbewegungen an den Börsen!

Sie zahlen für ein 12 Monats Abonnement nur 499 Euro.

Bei der flexiblen, monatlichen Option zahlen Sie nur 99 Euro.

Verpassen Sie keine Handelssignale mehr!

Anmerkung:

Derzeit gibt es Probleme mit dem Bestellformular. Um eine Bestellung aufzugeben, bitte ich Sie eine formlose E-Mail an nachfolgende E-Mail Adresse zu senden:

devin.sage@gmail.com

Oder senden für die Bestellung eines Abonnements per PayPal 499 Euro (12 Monate), alternativ 99 Euro (1 Monat) an nachfolgende E-Mail Adresse:

devin.sage@technical-trading-profits.com

Ihr Kauf ist durch PayPal abgesichert.

Rohstoffe (Commodities):

Der X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen prognostizierte im Frühjahr 2022 für den CRB-Index (arithmetischer Mittelwert von 19 Rohstoff-Futures, die an den Terminbörsen gehandelt werden) einen Kursanstieg bis in den Bereich von 329 Punkten bis 336 Punkten, gefolgt von einer Abwärtsbewegung bis 236 Punkten. Der CRB-Index bildete am 9.6.2022 bei 329.5902 Punkten einen Hochpunkt aus, dass mit einem negativen X-Sequentials X7 Kursmuster einherging und korrigierte im Anschluss bis 273.2605 Punkten. Somit verlor der Rohstoff Index etwas über 17%. Der Tiefpunkt wurde noch nicht erreicht. Der CRB-Index schloss am Donnerstag, den 22.9.2022 bei 277.8457 Punkten. Mit dem Hochpunkt beim CRB-Index waren bei den Rohstoff Titel (Erdöl, Erdgas, Heizöl, Benzin, Gold, Silber und Platin) jeweils die Ausbildung eines Hochpunkts, gefolgt von tieferen Kursen zu erwarten.

So wie beim Benzin (RBOB Gasoline). Dieser bildete am 6.6.2022 bei $4,3259 einen Hochpunkt aus. Laut der X-Sequentials Chartanalyse Methode war eine Korrektur bis mindestens $2,5415 zu erwarten. Benzin (RBOB Gasoline) notierte tatsächlich bis $2,2890 tiefer. Dieses ist ein Kursrückgang von etwas über 47%. Benzin (RBOB Gasoline) schloss am Donnerstag, den 22.9.2022 bei $2,5157. So lange die Tagesschlusskurse unterhalb der X-Sequentials Abwärtstrendmarke bei $2,7312 notieren, solange sind tiefere Kurse bis in die X-Sequentials Kurszielzone bei $1,814 bis $1,694 zu erwarten. Eine Aufwärtsbewegung kann nur einsetzen, wenn die Tagesschlusskurse oberhalb der X-Sequentials Abwärtstrendmarke bei $2,7312 notieren. Es ist darauf zu achten, dass die Kurse durch leichtes Überbieten dieser Marke per einem Schlusskurs Widerstand finden können.

Erdöl (Light Crude Oil) bildete am 14.6.2022 bei $123,68 ein tieferes Hoch zum Hochpunkt vom 7.3.2022 bei $130,50 aus. Laut der X-Sequentials Chartanalyse Methode war anschließend ein Kursrückgang bis mindestens $85,41 zu erwarten. Erdöl (Light Crude Oil) unterbot dieses Mindestkursziel bis $81,20 am 8.9.2022. Dieses ist ein Kursrückgang von etwas über 34%. Erdöl (Light Crude Oil) schloss am Donnerstag, den 22.9.2022 bei $83,49. So lange die Tagesschlusskurse unterhalb der X-Sequentials Abwärtstrendmarke bei $89 notieren, solange sind tiefere Kurse bis in die X-Sequentials Kurszielzone bei

$71,5 bis $69,1 zu erwarten. Eine Aufwärtsbewegung kann nur einsetzen, wenn die Tagesschlusskurse oberhalb der X-Sequentials Abwärtstrendmarke bei $89 notieren (Es ist hier ebenfalls darauf zu achten, dass die Kurse durch leichtes Überbieten dieser Marke per einem Schlusskurs Widerstand finden können).

Lesen Sie in der neuen Ausgabe des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen selbst, welche Szenarien für Erdöl, Erdgas, Heizöl, Benzin, Gold, Silber und Platin die wahrscheinlichsten sind, und bleiben Sie chartanalytisch auf dem neuesten Stand!

Werden Sie heute noch Leser/in des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen und profitieren Sie von den Kursbewegungen an den Börsen!

Sie erhalten wöchentlich aktuelle X-Sequentials Analysen und Handelssignale für die Indizes, Zinsmärkte (315 Ticks Gewinn beim 30 Years US Treasury Futures), Forex und Commodities (Rohstoffe) vom Autor des Buchs „Besser traden mit X-Sequentials“ erschienen beim Börsenbuchverlag persönlich.

Sie zahlen für ein 12 Monats Abonnement nur 499 Euro.

Bei der flexiblen, monatlichen Option zahlen Sie nur 99 Euro.

Verpassen Sie keine Handelssignale mehr!

Anmerkung:

Derzeit gibt es Probleme mit dem Bestellformular. Um eine Bestellung aufzugeben, bitte ich Sie eine formlose E-Mail an nachfolgende E-Mail Adresse zu senden:

devin.sage@gmail.com

Oder senden für die Bestellung eines Abonnements per PayPal 499 Euro (12 Monate), alternativ 99 Euro (1 Monat) an nachfolgende E-Mail Adresse:

devin.sage@technical-trading-profits.com

Ihr Kauf ist durch PayPal abgesichert.

Die Produktbeschreibung finden Sie unter: https://technical-trading-profits.com/?page_id=213

Probeausgaben des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen finden Sie hier:

https://technical-trading-profits.com/?page_id=213#Unsicher

Sollten Sie Fragen haben, oder weitere Informationen benötigen füllen Sie bitte das Formular aus, das Sie hier finden:

https://technical-trading-profits.com/?page_id=213#Benoetigen_Sie_Hilfe

Mit freundlichen Grüßen,

Devin Sage

www.Technical-Trading-Profits.com

X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen

Der (einfache) Börsenbrief für Ihr Trading