wikifolio Aktien-Check – „Die Schätzungen der Trader müssen unbeeinflusst sein“

Die Ergebnisse des ersten großen wikifolio Aktien-Checks wurden vor wenigen Tagen publiziert. Mit diesem neuen Info-Angebot stellen wir aktuelle Einschätzungen der wikifolio Trader zu spannenden Aktien aus den unterschiedlichsten Branchen und Regionen vor.

Mit dem wikifolio Aktien-Check nützen wir die Schwarmintelligenz, um Nutzern unserer Plattform das geballte Wissen der Community zur Verfügung zu stellen - in einfacher Form. Top-Trader geben dazu im Rahmen einer Umfrage ihre Einschätzung zu Aktien, die sie auch aktiv handeln, ab - ihre Meinung zu sieben unterschiedlichen Qualitätskriterien und natürlich auch dem Preis zählt.

In der ersten Ausgabe drehte sich alles um 15 ausgewählte Tech-Aktien – von Microsoft über Nemetschek bis TeamViewer – , die von über 150 Top-Tradern beurteilt wurden. Dabei ist Andreas Kern, Gründer und CEO von wikifolio, besonders wichtig, dass die Trader unbeeinflusst und unabhängig ihre Meinung abgeben – die Umfrageteilnehmer wissen also nicht, wie andere Trader abstimmen. Im Interview mit dem Börsenradio erklärt Kern, was hinter dem wikifolio Aktien-Check steckt, was User sich davon erwarten können und spricht natürlich über die Ergebnisse des ersten Aktien-Check zur Technologie-Branche.

