In welchem Land ist Online Casino erlaubt?

In welchem ​​Land ist Glücksspiel erlaubt?! Wir gehen der Rechtslage zum Thema Glücksspiel weltweit in einer Übersicht auf den Grund.

In der Alpenrepublik liegen Online Casinos im Trend. Das Zocken an Spielautomaten und anderen Casino Spielen übt einen großen Reiz aus, vor allem wenn man dafür nicht einmal das Haus verlassen muss. Neben all dem Spaß, den Spieler in Online Casinos erleben können, macht sich bei den Österreichern auch Unsicherheiten breit, was die Legalität und die Vertrauenswürdigkeit von Anbietern von Online Glücksspiel angeht. Wir von AustriaWin24.at möchten Ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Im folgenden Artikel erklären wir Ihnen die Gesetzgebung in Österreich und Ländern weltweit, falls Sie auch auf Reisen in Online Spielbanken Ihr Glück versuchen möchten. Wir wünschen Ihnen viel Spaß.

Das Glücksspielgesetz in Österreich bestimmt Glücksspiele in landbasierten Casinos, sowie in Online Casinos. In Österreich hat nur Casino Austria AG eine Online Casino Konzession. Dies bedeutet, dass nur der Online AnbieterWin2Day in Österreich Online Glücksspiele zur Verfügung stellen kann. Sportwetten fallen nicht unter die Kategorie der Glücksspiele und dürfen daher auch von anderen Betreibern angeboten werden.

In Deutschland gilt seit Juli 2021 der bundesweite Glücksspielstaatsvertrag, der auf Bundesebene sowohl landbasierte Spielbanken, als auch Online Casinos reguliert. Zuvor befanden sich Online Casinos in Deutschland in einer Art Grauzone. Anbieter, die Online Casino Spiele wie Poker, Roulette, Online Sportwetten und Spielautomaten zur Verfügung stellen bekommen vom Bundesministerium für Finanzen eine deutsche Lizenz ausgestellt, die allerdings mit strengen Vorschriften einher geht, die dazu dienen sollen, Menschen vor den Gefahren von Glücksspielen zu schützen. Zu den Vorschriften gehören:

● 5-Sekunden-Regel an Online Slots

● Strenge Einzahlungslimits

● Registrierung bei der Sperrdatei OASIS

● Eingeschränkte Werbung für Glücksspieleinrichtungen

Wenn Sie die strengen Regeln umgehen möchten, die Spielern bei Glücksspielen in Spielhallen in Deutschland oder Österreich auferlegt werden, haben Sie die Möglichkeit auf Plattformen zu wetten, die eine Lizenz der EU haben. Schließlich gehören Deutschland und Österreich zur EU und das Glücksspiel ist durch europaweite Glücksspielgesetze geregelt. Deshalb können Spieler aus allen Ländern in Europa völlig legal im Casino mit EU-Lizenz spielen, auch wenn Sie beispielsweise in Spanien sind. Zu den bekanntesten Anbietern von Online Casino Spielen gehören Online Casinos mit einer Lizenz aus Malta, Gibraltar oder Curacao.

In Kanada und Mexiko ist das Glücksspiel legal und landesweit einheitlich reguliert. In den USA sieht die Sache jedoch etwas komplizierter aus. Dort entscheiden die einzelnen Staaten über den Umgang mit Casinospielen. Natürlich hat der Bundesstaat Nevada mit dem Glücksspiel keinerlei Probleme, denn schließlich gibt es die meisten Casinos in Las Vegas. Einige andere Bundesstaaten wie New York und New Jersey sind auch mit Online Glücksspiel einverstanden. Aufgrund der undurchsichtigen Lage akzeptieren viele Online Casinos im allgemeinen keine Spieler aus den USA.

Alle Arten des Glücksspiels sind in 30 von 54 afrikanischen Staaten legal. Tatsächlich sind sowohl physische Casinos, als auch Online Glücksspiele auf dem afrikanischen Kontinent äußerst beliebt und viele Afrikaner genießen Spiele wie Live Dealer Spiele, Online Wetten oder Poker auf ihrem Computer oder mobil auf dem Handy.

In Down Under kann man Online Slots und andere Spiele nicht nur in Casinos, sondern auch in Bars oder an Tankstellen finden. Australien erlaubt die meisten Glücksspiele, solange sie lizenziert sind und sich an die Gesetze halten. Neuseeland sieht das Thema etwas strenger: Es gibt keine Online Casinos, die von einem neuseeländischen Betreiber zur Verfügung gestellt werden und nur sechs physische Casinos. Neuseeländer haben jedoch die Möglichkeit im Internet in Casinos aus anderen Ländern zu spielen.

Casino Spiele im Nahen Osten

Da im Nahen Osten bis heute die Religion eine wichtige Rolle steht, ist das Spielen um Geld dort verboten, denn so sieht es der Koran vor. Leute, die trotzdem an Glücksspielen teilnehmen werden verfolgt und bestraft. Eine Ausnahme bietet Dubai. Da der Wüstenstaat viele Gäste aus Europa und der ganzen Welt begrüßt, gibt es dort ein großes Casino-Resort.

Asien ist ein sehr großer Kontinent mit vielen Ländern und einer Vielfalt an unterschiedlichen Kulturen und Religionen. Aus diesem Grund variiert auch die Rechtslage des Glücksspiels von Land zu Land. Japan, Macau und Malaysia haben weniger strenge Gesetze, während das Spielen in Vietnam, Thailand und China absolut illegal ist. Wir empfehlen Ihnen, sich ganz genau mit den Glücksspielgesetzen vertraut zu machen, wenn Sie ein asiatisches Land bereisen und vor haben, dort um Geld zu spielen, egal ob auf Plattformen im Internet oder "in der echten Welt".

Wenn Sie in Casinos Online spielen möchten, gibt es einige Faktoren, auf die Sie bei der Auswahl der Webseite achten sollten:

● Lizenz aus Europa: Spieler aus der EU können völlig legal in EU-lizenzierten Casinos spielen

● Sicherheit: Ihre persönlichen Daten sollten mit Hilfe einer SSL-Verschlüsselung gesichert sein

● Moderne Zahlungsmethoden: Für die reibungslose Einzahlungen und die Auszahlungen Ihrer Gewinne

● Große Spielauswahl: Seriöse Casinos und Buchmacher bieten ihren Spielern eine große Auswahl hochwertiger Spiele.

● Kundenservice: Bei Fragen oder Problemen sollte Ihnen ein kompetenter Kundenservice zur Seite stehen, den Sie per Telefon oder Live Chat erreichen können.

In Europa ist das Spiel in Online Casinos recht unkompliziert: Kommen Sie aus einem der europäischen Länder, wie zum Beispiel Spanien, Österreich oder Deutschland, können Sie ganz legal in Online Casinos mit EU-Lizenz spielen. Wenn Sie andere Länder bereisen, legen wir Ihnen an's Herz sich zuvor mit den landeseigenen Gesetzen auseinanderzusetzen, wenn Sie vorhaben sollten, dort Glücksspiele zu zocken. Im allgemeinen können wir aber sagen, dass die Gesetze im Nahen Osten und Asien ganz besonders streng sind.

Online Casino Seiten, die über eine österreichische oder europäische Lizenz verfügen sind Dank der strengen Regulierungen sehr sicher und vertrauenswürdig. Die Lizenz gibt vor, dass die Spiele fair sind und Gewinne garantiert mithilfe moderner Zahlungsmethoden ausgezahlt werden. Online Anbieter wie beispielsweise das Bob Casino werden regelmäßig durch unabghängige Prüfstellen kontrolliert.

Nein, außer Ihr Haupteinkommen besteht aus Casino-Gewinnen.

