Das war der Handelstag, 28.08.23 - NASDAQ kämpft um die Verteidigung von 15.000 Punkten

Der heutige Anstieg der chinesischen Indizes hat die Stimmung auf dem globalen Aktienmarkt aufgehellt. Nachdem die chinesischen Behörden ihre Unterstützung für den Immobilienmarkt erklärt und die Steuern auf Aktiengeschäfte gesenkt hatten, forderten sie Berichten von Bloomberg zufolge lokale Investmentfonds auf, keine Aktien zu verkaufen, um die Indizes zu stützen.

Die Konferenz der Zentralbanken am Wochenende in Jackson Hole ging an den Märkten ohne große Beachtung vorbei. Trotz rückläufiger Inflation und Anzeichen für eine Verlangsamung der Konjunktur dürften die Zentralbanken ihre hawkishe Botschaft nicht ändern - die Chancen auf Zinserhöhungen der Fed im September, November und Dezember sind leicht gestiegen.

Der deutsche Dax legte heute zu, stieg um fast 1% und schloss bei rund 15.800 Punkten. Der CAC40 legte um 1,4% zu. Der Markt im Vereinigten Königreich war heute geschlossen, so dass die Kursgewinne (Future-basiert) bei geringeren Umsätzen zustande kamen.

Die Indizes an der Wall Street legten am ersten Tag der Woche moderat zu. Der Nasdaq / US100 steigt um 0,7% und der S&P 500 / US500 um 0,60%. Die Aktien des Unternehmens 3M stiegen um fast 5%, nachdem ein Vergleich in Höhe von 5,5 Mrd. USD vorgeschlagen wurde, der unter den Marktprognosen lag und die Unsicherheiten im Zusammenhang mit den Rechtsstreitigkeiten des Unternehmens verringern könnte.

Die einzige wichtige Makroveröffentlichung heute war der Produktionsindikator der Fed für Dallas im August. Die Daten lagen mit -17,2 leicht über den Erwartungen der Analysten von -18,0 und -20,0 im Vormonat. Der Bericht zeigt dennoch, dass die US-Industrie nicht in bester Verfassung ist.

Der japanische Yen ist heute eine der schwächeren Währungen. Die USDJPY-Kurse bewegen sich auf historische Höchststände zu, wobei der USDJPY um 0,1% auf 146,5 zulegte. Der Yen-Kurs auf diesen Niveaus hat in der Vergangenheit bei Politikern und BoJ-Bankern Besorgnis ausgelöst.

Eine der stärkeren Währungen ist heute der Australische Dollar. AUDUSD handelt fast 0,3% höher bei 0,6425.

NATGAS startete mit einer zinsbullischen Kurslücke in die neue Woche. NATGAS stieg im Laufe des Tages um etwa 2%, aber die Gewinne wurden bis zum Ende der Sitzung gestoppt, und NATGAS liegt derzeit 0,45% im Minus. Sowohl WTI als auch Brent liegen rund 0,5% im Plus.

Palladium- und Platinkontrakte steigen um etwa 2,5%, während Gold und Silber ruhig bleiben, wobei Gold um 0,3% zulegt und Silber leichte Rückgänge verzeichnet.

Die Stimmung am Kryptowährungsmarkt ist gemischt, aber Bitcoin hat den Bereich um 26.000 USD verteidigt und wird derzeit bei 26.200 USD gehandelt, was die Stimmung unter den Altcoins leicht verbessert.

Jüngsten Berichten des WSJ zufolge erwägt Binance die Rentabilität der Fortsetzung seines Geschäfts in Russland. Alle Optionen liegen auf dem Tisch, einschließlich der Möglichkeit der vollständigen Schließung eines einst bedeutenden Marktes, der in letzter Zeit viele Herausforderungen mit sich gebracht hat.

