Das war der Handelstag, 21.07.23 - Wall Street beendet Woche höher, BRENT Öl über $80

Der DAX beendete die Freitagssitzung mit einem Rückgang von 0,17%, der FTSE lag leicht im Plus, und der CAC40 beendete die Woche mit einem Plus von 0,64%.

Die britischen Einzelhandelsumsätze überraschten positiv, was die Chancen auf eine weitere kräftige Zinserhöhung durch die BoE erhöht (der Markt fragt sich, ob es sich um eine Erhöhung um 25 oder 50 Basispunkte handeln wird).

Der japanische Yen legte kurzzeitig zu, nachdem Japan von einer übermäßigen Währungsvolatilität gesprochen hatte. Die anschließenden Äußerungen von Ueda über die fehlende Notwendigkeit von Änderungen in der Geldpolitik führten jedoch zu einer anhaltenden Schwäche des Yen.

Der S&P 500 steigt um 0,42%, der Dow Jones und der Nasdaq legen um 0,3% zu. Die Wall Street-Futures legten zunächst dank der Erholung von Tesla und Netflix kräftig zu. Die schwächer als erwartet ausgefallenen Umsätze von American Express führten zu einem Aktienabschlag von ca. 4%. Trotzdem hat das Unternehmen in Q2-2023 einen Rekordgewinn pro Aktie erzielt, und die amerikanischen Kunden bleiben "widerstandsfähig".

Dennoch legen die US Indizes in der heutigen Sitzung endlich zu, und der Dow Jones könnte den heutigen Tag mit seinem zehnten Anstieg in Folge beenden. Der Bullen- und Bärenindikator der BofA verzeichnete den höchsten Stand im Jahr 2023, was auf die optimistische Haltung von Hedgefonds gegenüber US-Aktien, 2-jährigen Staatsanleihen und dem japanischen Yen zurückzuführen ist. Gleichzeitig verzeichneten US-Aktien Abflüsse, während mehr Mittelzuflüsse auf einen potenziell risikoaversen Trend hindeuten.

Die Einzelhandelsumsätze in Kanada enttäuschten mit einem Wachstum von 0,2 % m/m (Monatsvergleich) gegenüber den Erwartungen von 0,5 % m/m. Der CAD verlor nach den Ergebnissen stark, trotz der hohen Ölpreise.

WHEAT verlor heute bis zu 3,5%, was mit der Realisierung der Wochengewinne zusammenhängen könnte. Die Weizenkontrakte verzeichneten in dieser Woche einen starken Anstieg, was auf die Prognosen für die Trockenheit in den USA und darauf zurückzuführen ist, dass Russland das Abkommen über die Ausfuhr von Agrarerzeugnissen aus der Ukraine nicht verlängert hat. Russland hat jedoch angedeutet, dass das Abkommen von Drittländern abhängt, und die Verhandlungen sind im Gange.

WTI-Rohöl legte heute um mehr als 1% zu. Die OPEC+ gibt an, dass derzeit keine Notwendigkeit besteht, die Produktion stärker zu drosseln, aber eine solche Entscheidung könnte jederzeit getroffen werden.

BITCOIN beendet die Woche knapp unter $30.000. Unter den Altcoins ist MAKER mit einem Anstieg von fast 10% am stärksten.

In der nächsten Woche stehen an der Wall Street die Gewinnveröffentlichungen von Unternehmen wie Microsoft, Aphabet, Meta und Automobilfirmen an. Auf der anderen Seite haben wir die wichtigsten Entscheidungen der 3 großen Zentralbanken: Fed, EZB und BoJ.

