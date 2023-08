Das war der Handelstag, 04.08.23 - WTI-Rohöl in der Nähe der höchsten Niveaus in diesem Jahr, NFP-Daten treiben die Märkte an!

Die wichtigsten Ereignisse des Handelstages, 04.08.23

Das makroökonomische Ereignis des Tages waren die NFP-Daten aus den USA. Die Daten für Juli zeigten einen geringer als vom Markt erwarteten Anstieg der Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft in Höhe von 187.000. Der Markt erwartete einen Anstieg der Beschäftigung um 200.000 im Vergleich zum letzten Wert von 209.000 (das aus den ADP-Daten resultierende Szenario wurde nicht erfüllt). Die Ablesung brachte auch einen unerwarteten Rückgang der Arbeitslosigkeit und einen noch größeren Anstieg der Durchschnittslöhne in den USA.

Ähnliche Arbeitsmarktdaten gab es auch in Kanada, wo die Daten einen realen Rückgang der Beschäftigung um 6.400 Stellen gegenüber dem erwarteten Anstieg um 25.000 Stellen zeigten. Wie in den USA überraschten jedoch auch hier die Löhne stark nach oben.

In der Eurozone wurde die Aufmerksamkeit auf die sehr guten Daten zu den Fabrikaufträgen aus Deutschland gelenkt, wo die Daten einen Anstieg von 7% gegenüber dem Vormonat zeigten, während ein Rückgang von 2% erwartet worden war.

Bei den einzelnen Unternehmen, die die größte Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen, handelt es sich in erster Linie um Apple (AAPL.US) und Amazon (AMZN.US), die nach ihren Quartalsergebnissen die folgenden Kursveränderungen verzeichneten (-3,19% und +10,3%).

Die Aktien von Fortinet (FTNT.US) fielen während der heutigen Börsensitzung um 22,50%, nachdem das Unternehmen seine Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2023 veröffentlicht hatte. Trotz des starken Rückgangs der Aktien zeigten die Finanzergebnisse ein beeindruckendes Wachstum in mehreren Bereichen. Die Marktreaktion steht jedoch hauptsächlich im Zusammenhang mit Transaktionsverzögerungen, niedrigeren Prognosen für das Gesamtjahr und makroökonomischen Risiken.

Auf dem Devisenmarkt schneiden der australische Dollar und der Euro heute am besten ab. Die größten Rückgänge auf dem breiten Markt verzeichnen der US-Dollar und der kanadische Dollar. Das EURUSD-Paar ist wieder über die 1,1030-Marke gestiegen.

Energierohstoffe verzeichnen deutliche Zuwächse, und WTI-Rohöl steigt um 1,5% und nähert sich mit 83,54 USD pro Barrel einem Jahreshoch.

Aufgrund der Dollarschwäche gewinnt Gold seinen Glanz zurück und steigt wieder über die Marke von 1941 USD und TNOTY, der im Tagesverlauf um mehr als 0,7% zulegt.

