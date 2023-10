Das war der Handelstag, 02.10.23 - 10-Jahres-Renditen der US Staatsanleihen auf 15-Jahres-Hoch!

Tops & Flops and den Börsen

Am heutigen Montag kam es an den europäischen Märkten zu erheblichen Kursverlusten bei den wichtigsten Aktienindizes. Der deutsche DAX fiel um 0,91%, der britische FTSE 100 verlor 1,28%, und der polnische WIG20 fiel im Laufe des Tages um über 2,21%.

An der Wall Street war die Stimmung geteilter, aber es herrschte Verkaufsdruck. Der Nasdaq-100 war der einzige Leitindex, der minimale Gewinne verzeichnete (+0,18%). Der S&P 500-Index verlor fast 0,47%, während der Russell 2000 um über 1,83% nachgab.

Ein Grund für die starken Verkäufe an den Märkten ist der anhaltende Anstieg der Renditen von US-Staatsanleihen, insbesondere der 10-jährigen Rendite, die 4,674% erreichte (15-Jahres-Hoch).

Der US-Dollar war die stärkste Währung unter den Industrieländern. Das Währungspaar EURUSD verlor 0,65% und notierte unter der Marke von 1,05, was den Verkaufsdruck auf Aktien und Indizes noch verstärkte.

Am Nachmittag richtete sich die Aufmerksamkeit der Anleger in den USA auf die Reden von Powell, Barra, Powell und Harker von der Federal Reserve (Fed).

Insgesamt schienen die Kommentare der Banker leicht dovish zu sein, da der Schwerpunkt auf der Erhaltung eines gesunden und robusten Arbeitsmarktes lag. Die meisten Banker bestätigten, dass sich die Fed dem Ende ihres Zinserhöhungszyklus nähert (was bedeutet, dass es keine oder nur eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte geben wird, obwohl der Swap-Markt eine solche Chance nicht einräumt und bereits das Ende des Zyklus einpreist).

Im Börsensektor zog die Automobilindustrie heute ebenfalls große Aufmerksamkeit auf sich. Laut Reuters drohen General Motors und Stellantis milliardenschwere Abgaben im Rahmen des Vorschlags der Regierung Biden, die Kraftstoffverbrauchsstandards bis 2032 zu erhöhen.

Auf dem Markt für Energierohstoffe beobachteten wir einen Rückgang der Ölpreise (WTI), die um fast 2,0% fielen und wieder unter 90 $ pro Barrel lagen, während Erdgas / Natgas 3,1% verlor.

Steigende Anleiherenditen beschleunigten auch den Rückgang der Silber- und Goldpreise, die 4,20% bzw. 0,80% verloren. Gold notiert auf dem niedrigsten Stand seit Anfang März 2023.

Auf dem Markt für Kryptowährungen kam es in der ersten Tageshälfte zu deutlichen Anstiegen, insbesondere bei Bitcoin und Ethereum, die in der Spitze 4,0% bzw. 2,0% zulegten. Im zweiten Teil des Tages wurden die Zuwächse jedoch durch die zunehmende Risikoaversion gebremst.

Morgen, am 03. Oktober ist in Deutschland Feiertag, Tag der Deutschen Einheit. Die weltweiten Börsen und Futuremärkte sind jedoch offen.

Wir wünschen einen schönen Feiertag!

