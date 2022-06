Die vielen Anwendungsmöglichkeiten des Goldes

Gold wird zwar zu rund 75 Prozent in der Schmuckindustrie verwendet, aber daneben gibt es noch andere Verwendungszwecke

Grüne Technologien, der Gesundheitssektor und die digitale Welt verwenden Gold. Dass Gold in der Zahnmedizin gebraucht wird, ist bekannt. Es dient aber auch für die Krebsbehandlung. Dabei werden radioaktive Goldisotopenpartikel in das Gewebe eingesetzt. Auch Aurothioglucose-Injektionen mit einem 50prozentigem Goldgehalt gibt es bei Arthritis. In der Diagnosemedizin kommt das Edelmetall ebenfalls zum Einsatz. Gold wird verarbeitet bei der Herstellung von Mobiltelefonen, Computer, Laptops und anderen elektronischen Geräten. Gold dient dabei der Informationsübertragung. Kein Metall besitzt nun mal so gute Leitereigenschaften wie Gold. Dieses verhindert dabei auch das Anlaufen und die Korrosion, Ströme werden so perfekt übertragen.

In einem Handy befinden sich durchschnittlich 50 Milligramm Gold. Bei einer geschätzten Summe von weltweit sieben Milliarden Telefonen sind das immerhin rund 350 Tonnen Gold. Sogar bei der Produktion von Glas kann Gold als Pigment enthalten sein. Es entstehen spezielle Gläser, etwa für klimatisierte Anwendungen. Auch in Space-Shuttles ist Gold verbaut, um Temperaturen zu stabilisieren. Als Katalysator findet man Gold in vielen neuen Technologien, wenn es um Themen wie Umweltverschmutzung, Brennstoffzellen oder Lithium-Luft-Batterien geht. Auch Solarzellen gehören zum Anwendungsgebiet des Edelmetalls. Für Investoren ist der Fall klar, Gold und Goldwerte von Aktiengesellschaften mit Goldprojekten gehören in ein gut aufgestelltes Portfolio. Hier könnte man an Gold Terra Resource oder Revival Gold denken. In den Nordwest Territorien besitzt Gold Terra Resource das Yellowknife City Goldprojekt. Noch 2022 soll eine neue Ressourcenschätzung erarbeitet werden. Neue Bohrergebnisse brachten bis zu fast 70 Gramm Gold je Tonne Gestein hervor. Revival Gold ist auf Wachstum ausgerichtet und besitzt die ehemals größte produzierende Goldmine in Idaho, die Beartrack-Arnett-Liegenschaft.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Gold Terra Resource (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gold-terra-resource-corp/).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.