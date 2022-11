Ein unruhiger Start in die Woche

Von Craig Erlam, leitender Marktanalyst, UK & EMEA, OANDA

Es war ein relativ glanzloser Start in die Handelswoche, nachdem die vorangegangene Woche alles andere als gut war.

Es besteht kein Zweifel, dass die letzten sieben Tage den Anlegern viel zu schaffen gemacht haben. Der Arbeitsmarktbericht vom Freitag hat an den Märkten eine Reaktion hervorgerufen, die wahrscheinlich zusammenfasst, wie verwirrt die Anleger im Moment sind.

Es war ein weiterer heißer Bericht, in dem wenig darauf hindeutete, dass wir Risse sehen, die die von der Fed benötigte Lockerung bringen werden. Der Handel rund um den Bericht war natürlich volatil, wobei die endgültige Einschätzung sehr positiv zu sein schien. Ich bin mir nicht sicher, wie nachhaltig das unter den gegebenen Umständen ist, insbesondere wenn man die Reaktion auf die Fed zwei Tage zuvor bedenkt.

Aber vielleicht ist das auch ein Zeichen dafür, wo die Dinge stehen. Nach der Fed waren die Märkte meines Erachtens zu negativ. Der Fokus auf die Frage, wo die Zinsen steigen könnten, hat die Tatsache überschattet, dass sich das Tempo wahrscheinlich verlangsamen wird, um Zeit zu gewinnen, bis die Daten das liefern, was die Fed braucht, um einen weiteren Zinsschritt zu rechtfertigen. Der Arbeitsmarktbericht vom Freitag fällt jedoch nicht in diese Kategorie, so dass ich denke, dass die Verwirrung wahrscheinlich den aktuellen Stand der Märkte und den Beginn des heutigen Tages zusammenfasst.

Damit kommen wir zum Inflationsbericht am Donnerstag und zu der Frage, wie sich dieser auf die Stimmung zum Jahresende hin auswirken könnte. Es ist einer von zwei Inflationsberichten vor der nächsten Sitzung, aber Sie müssen davon ausgehen, dass wir zwei gute Werte brauchen, damit die Fed ihre Erwartungen zurückschraubt und den Märkten die Festtagsstimmung gibt, die sie sich so sehr wünscht. Bis dahin könnte es zu einem unruhigen und verwirrenden Handel kommen.

Weiter im Aufwärtstrend

Angesichts der anhaltenden Spekulationen über Chinas Covid-Null-Zusage und einer etwas positiveren Stimmung an den breiteren Märkten nähern sich die Ölpreise weiter der 100-Dollar-Marke. Brent und WTI treten auf der Stelle, aber es war zeitweise sehr unruhig, wobei ersterer nur knapp einen Dollar vom dreistelligen Bereich entfernt war.

Das macht keine guten Schlagzeilen in einer Zeit, in der die Demokraten in den USA alle guten Schlagzeilen brauchen, die sie bekommen können, wenn die Menschen zur Wahl gehen. Aber da die OPEC+ ihre Produktion in Erwartung eines Nachfrageschocks aggressiv reduziert, können sie nur wenig tun. Wie wir nach der vergeblichen Reise von Präsident Biden nach Saudi-Arabien vor Monaten gesehen haben.

Gold nach Arbeitsmarktbericht unruhig

Der Goldpreis zeigt sich zu Beginn der Woche unruhig, hält aber weitgehend die Gewinne vom Freitag. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Arbeitsmarktbericht dem Gold gut getan hat - vor allem nicht in der Größenordnung von 3% - aber so sind die Märkte nun einmal, und vielleicht gab es eine gewisse Verzögerung durch die Überreaktion auf die Fed ein paar Tage zuvor.

Dennoch wird das gelbe Metall um die Marke von $1.680 gehandelt, wo es jetzt zum Stillstand gekommen ist. Dies war in den letzten Monaten ein bemerkenswerter Unterstützungs- und Widerstandsbereich, was sich auch jetzt wieder zeigt. Sollte es gelingen, diesen Bereich zu überwinden, wird die Marke von $1.700 der nächste Test sein, gefolgt von $1.720 darüber.

Bitcoin-Rallye stockt

Der Bitcoin hat sich nach dem Arbeitsmarktbericht vom Freitag gut entwickelt, ist aber seither ins Stocken geraten und hat heute sogar den Rückwärtsgang eingelegt, nachdem er über das Wochenende um die $21.500 gekämpft hatte. Wenn sich die Stimmung an den Finanzmärkten hält, dürfte dies ein großer Vorteil für den Bitcoin sein, der sich in Richtung der September-Hochs, vielleicht sogar des August-Hochs bewegen könnte. Wie immer gibt es viele Unsicherheiten, vielleicht sogar noch mehr als bisher. Der Inflationsbericht am Donnerstag könnte den Grundstein für die nächste große Bewegung an den Finanzmärkten legen, wobei ein niedrigerer Wert die Stimmung in den folgenden Wochen verbessern könnte.

