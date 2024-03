thyssenkrupp: Das ist fast eine Sensation!

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

thyssenkrupp hat sich am Montag fast schon sensationell gut verhalten. Die Aktie konnte ein Plus von 4,5 % verbuchen und zeigt sich wieder in deutlich besserer Verfassung – das ist eine gute Nachricht. Denn die Aktie hat damit zumindest angedeutet, dass es nicht nur bergab geht. Kürzlich hat das Unternehmen bekannt gegeben, dass im Stahlbereich 5.000 Menschen entlassen werden sollen. Das kann eine gute Nachricht sein – die Produktivität betreffen -, aber auch Misstrauen erzeugen. Denn die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit ist gerade wegen der Stahlkrise unverändert angeschlagen.

thyssenkrupp: Fast ein 10er-KGV

Die wohl eindrücklichste Zahl dazu ist das gegenwärtige Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das liegt bei annähernd 10. Die Aktie ist damit bedeutend teurer als in sonstigen Jahren. Die Unterbewertung würde 20 bis 30 % – nur bemessen am KGV – ausmachen. Der Trend zeigt denn auch klar gegen thyssenkrupp. Der Titel hat gegenüber dem GD100 einen Abstand von gut -18 %. Zur 200-Tage-Linie fehlen mittlerweile gut 25 %. Die Aktie erlebt also einen – trotz des jüngsten Kursgewinns – aktuell noch immer ausgeprägten Abwärtstrend. Die kommenden Tage werden diesbezüglich spannend.

