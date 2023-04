Die systemischen Risiken mehren sich

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Ereignisse der letzten Wochen beweisen, dass die systemischen Risiken im Finanzsektor nicht verschwunden sind. Sie sind nur nicht früher ausgebrochen, da sie durch einen „Liquiditätschleier“ verdeckt waren.

Zuerst der Schock in den USA, wo das Silicon Valley einmal mehr bewies, dass Technologie auch einen Bank Run beschleunigen kann.

und dann die Schweiz, wo ein Problem, das sich seit Jahren bei einer übergroßen Bank hinzog, in einer Zwangsübernahme gipfelte, wodurch die systemischen Probleme auf lange Sicht noch größer wurden.

Ich glaube, dass die systemischen Risiken noch zugenommen haben. In vielen Ländern sind die großen Akteure nur noch größer geworden. Das gilt sowohl für Banken als auch für Vermögensverwalter. In den meisten Ländern ist der Konzentrationsgrad im Bankensektor gestiegen, was auf die Technologie zurückzuführen ist, die Größenvorteile für große Geldströme schafft. Außerdem hat die Aufsicht, insbesondere im Bankensektor, zu einer weitgehenden Monokultur geführt: Standardisierung und strengere Vorschriften erleichterten die Kontrolle, verringerten aber die Vielfalt. Auch die negativen Rückkopplungsschleifen im System machen sich immer schneller bemerkbar. Das hat der Bank-Run auf die Silicon Valley Bank gezeigt, aber auch auf den Finanzmärkten im Allgemeinen. Panik kann sich schneller ausbreiten, was zu einer größeren Wahrscheinlichkeit von Zusammenbrüchen führt. Inzwischen muss der Finanzsektor mit einer wesentlich höheren Verschuldung zurechtkommen als 2008 (2,5-fache des weltweiten BIP gegenüber dem 2-fachen des damaligen BIP).



Fazit: Man bekämpft die Komplexität nicht, indem man das System so belässt, wie es ist, und schon gar nicht, indem man sie erhöht. Lobbyismus, Vergesslichkeit und zu wenig Mumm. Diesmal wird es nicht anders sein und alles scheint wie vorher.



Hans Stegemann, Chefvolkswirt bei der Triodos Bank

