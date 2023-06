Basisstudien-Update stock3 AG















Umsatz wächst 5,8%, Wachstumsinvestitionen dämpfen EBITDA-Entwicklung



Sehr geehrte Damen und Herren,



stock3 AG (ISIN DE000A0S9QZ8, Freiverkehr, BOG; vormals: BörseGo AG) hat mit den vorgelegten testierten Geschäftszahlen für 2022 (Umsatz: € 12,6 Mio. (+5,8%); EBITDA: € 1,3 Mio. (-24,4%)) die eigene Guidance erreicht und unsere Schätzungen in Bezug auf den Umsatz leicht übertroffen. Das EBITDA lag etwas unter unserer Erwartung (€ 1,6 Mio.) und im unteren Bereich der angestrebten Bandbreite (€ 1,0 Mio. bis € 2,5 Mio.) – dies erklärt sich jedoch durch Wachstumsinvestitionen und strategische Weichenstellungen, die 2022 getätigt wurden. Mit einem EV/Umsatz2023 von 1,2 (Median der Peer Group: 3,12) ist die stock3 in unseren Augen günstig bewertet, da das Geschäftsmodell (insbes. die brokerize-Schnittstelle) hochskalierbar ist. Die Wachstumsinvestitionen in genau diese Bereiche/Themen verdecken dies gegenwärtig noch; wird mittelfristig die Skalierbarkeit auch in den Konzernmargen besser sichtbar, dürfte der Markt eine Neubewertung des Geschäftsmodells vornehmen.



Die Peer Group- und die DCF-Analyse ergeben, zu gleichen Teilen gewichtet, einen Fairen Wert pro Aktie von € 29,87, womit wir unsere Einschätzung mit „Kaufen“ bestätigen.



Die vollständige Analyse als pdf-Dokument finden Sie unter dem folgenden Link:





