secunet: Investitionen in das Personal und die Produktpalette belasten zunächst die Profitabilität des Unternehmens

Die Gesamtumsatzerlöse des secunet-Konzerns betrugen in den ersten neun Monaten 2023 EUR 239 Mio. gegenüber EUR 213 Mio. im Vorjahreszeitraum, was einer Steigerung von 12 % entspricht.

Das vorläufige EBIT für Q3/2023 betrug EUR 5,7 Mio. (Q3/2022: EUR 9 Mio.) und kumulierte sich über die ersten neun Monate 2023 auf EUR 9,7 Mio.(9M/2022: EUR 23,9 Mio.).

Durch die Umsetzung zukunftsweisender Projekte, insbesondere im Hinblick auf Investitionen in Personal und Produktpalette, erwarten wir insbesondere in den Jahren 2025 und 2026 weiteres Wachstum.

Wir gehen davon aus, dass secunet durch die Cloudifizierung, bei der das Sicherheits-Know-how von secunet in einen konsumierbaren Cloud-Betrieb ("secunet-as-a-Service") überführt wird, seine Margen steigern kann.

Für 2023 wird ein EBIT von 42 Millionen Euro erwartet (die Unternehmensprognose lag bei EUR 50 Millionen). Für 2024 erwarten wir ein EBIT von EUR 43,5 Mio.

Unsere Prognosen basieren auf der Annahme, dass secunet die bestehende Kundenbasis im Public Sector ausbauen und die Kerntechnologien weiterentwickeln wird. Im Business Sector sehen wir weiterhin die Chance, dass secunet ein wichtiger Player für industrielle IT- und OT-Services wird. Darüber hinaus kann secunet sein internationales Geschäft (EU und Naher Osten, NATO-Organisationen) weiter ausbauen. Darüber hinaus erwarten wir, dass secunet seine Margen durch die Cloudifizierung, bei der das Sicherheits-Know-how von secunet in einen konsumierbaren Cloud-Betrieb ("secunet-as-a-service") überführt wird, steigern kann.

Auf der Grundlage unseres DCF-Modells leiten wir einen fairen Wert von EUR 318 ab, der bisherige faire Wert lag bei EUR 346 je Aktie. Unser Rating lautet weiterhin KAUFEN.

Investments in staffing and the product range initially burden company profitability

In the first nine months of 2023, secunet's Group total sales revenues for the first nine months of 2023 amounted to EUR 239 million, compared to EUR 213 million in the same period of the previous year, representing an increase of 12%.

Preliminary EBIT for Q3/2023 was EUR 5.7 million (Q3/2022: EUR 9.0 million) and accumulated over the first nine months of 2023 to EUR 9.7 million (9M/2022: EUR 23.9 million).

Based on the implementation of future-oriented projects, in particular with regard to investments in staffing and the product range we expect ongoing growth particularly in 2025 and 2026.

We expect secunet to be able to increase its margins through cloudification, in which secunet's security expertise is transformed into consumable cloud operations ("secunet-as-a-service").

For 2023 EBIT is expected to EUR 42 million (company guidance was 50 million). For 2024 we expect EBIT of 43.5 million euros.

Our forecasts are based on the assumption that secunet will expand its existing customer base in the Public Sector and further develop core technologies. In the Business Sector, we see still an opportunity for secunet to become an important player for industrial IT and OT services. In addition, secunet can further expand its international business (EU and Middle East, NATO organizations). We also expect secunet to be able to increase its margins through cloudification, in which secunet's security expertise is transformed into consumable cloud operations ("secunet-as-a-service").

Based on our DCF model we derive a fair value of EUR 318, previous fair value was EUR 346 per share. Our rating is still BUY.

Dr. Norbert Kalliwoda, geschäftsführender Gesellschafter, Managing Owner, Dipl.-Kfm., Dipl.-Hdl., CEFA-Analyst

Seit/since 2003