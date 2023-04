secunet AG: Kaufempfehlung

secunet AG

11. April 2023

Europa | Software

Umfassendes Update

KAUFEN

Kursziel: 334 EUR

secunet in Bullets:

∎ Die secunet AG hat im Jahr 2022 Umsatzerlöse in Höhe von 347,2 Mio. Euro erzielt und damit den Vorjahresumsatz von 337,6 Mio. Euro übertroffen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag jedoch mit 47 Mio. Euro unter dem Vorjahreswert von 63,8 Mio. Euro. Das Ergebnis liegt damit in etwa im Rahmen unserer Erwartungen.

∎ Die secunet Security Networks AG hat für das Jahr 2022 eine reguläre Dividende von 3,37 Euro je Aktie und eine Sonderdividende von 2,01 Euro je Aktie, also insgesamt 5,38 Euro je Aktie, ausgeschüttet. Dies ist das neunte Jahr in Folge, in dem eine Dividende gezahlt wird.

∎ secunet erzielt in allen Kernmärkten ein starkes Wachstum und zeigt, dass die Strategie von secunet nachhaltig ist. secunet verbindet die Cloud mit digitaler Souveränität.

∎ Am 17. Mai 2022 hat die secunet AG per Kaufvertrag alle Anteile an der SysEleven GmbH aus Berlin erworben. Die SysEleven GmbH ist ein Cloud-Infrastruktur-Spezialist, der Cloud Services, Managed Services und Managed Kubernetes anbietet.

∎ Im Jahr 2022 verzeichnete das Unternehmen einen deutlichen Anstieg des Segmentergebnisses im Vergleich zu 2021, während das Zins- und Beteiligungsergebnis sank und der Firmenwert gleich blieb.

∎ Auf Basis unseres DCF-Modells leiten wir einen fairen Wert von 334 Euro je Aktie ab. Unser Rating lautet weiterhin KAUFEN.

Marktausblick

Der Gesamtmarkt für Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) in Deutschland wird im Jahr 2023 voraussichtlich um 3,8 % wachsen, wobei der IT-Markt um 6,3 % wachsen soll, getrieben von Software mit einer Wachstumsrate von 9,3 %. Der Markt für IT-Sicherheit wächst schneller als der Gesamtmarkt für IKT, wobei die Ausgaben in Deutschland im Jahr 2022 ein Allzeithoch von 7,8 Milliarden Euro erreichen und im Jahr 2023 voraussichtlich um 10 % steigen werden. Allerdings wird erwartet, dass Lieferengpässe bei bestimmten Hardware-Komponenten die Marktentwicklung beeinträchtigen werden. Diese Marktstatistiken werden vom Digitalverband Bitkom erstellt.

Mit einem Umsatzanteil von 91 % im Jahr 2022 ist der deutsche Markt für den secunet-Konzern von großer Bedeutung. Die wirtschaftlichen Aussichten für Deutschland sind aufgrund von Risiken in der Energieversorgung und den Lieferketten unsicher. Wirtschaftsexperten erwarten für 2023 eine Stagnation der Wirtschaftsleistung, erst in der zweiten Jahreshälfte wird mit einem leichten Aufschwung gerechnet. Der prognostizierte Anstieg des Bruttoinlandsprodukts liegt bei 0,3 %. Für das Geschäftsjahr 2023 ist der Vorstand der secunet AG optimistisch: Es wird mit einem Umsatzwachstum von rund 375 Mio. Euro und einem leichten Anstieg des Ergebnisses vor Zinsen und Steuern (EBIT) auf rund 50 Mio. Euro gerechnet. Allerdings kann es zu einem Anstieg der Personal- und Materialkosten kommen, was zu einem relativen Anstieg der Umsatzkosten im Verhältnis zu den Umsatzerlösen führen könnte. Die Prognose geht davon aus, dass sich die weltweiten Halbleitermärkte nicht wesentlich verschlechtern und die Wirtschafts- und Inflationsentwicklung stabil bleibt. Darüber hinaus könnte es bei Kundenprojekten zu Einschränkungen und Verzögerungen kommen, wenn die Versorgung mit wichtigen Bauteilen unzureichend ist.

In Deutschland wird das Inkrafttreten des IT-Sicherheitsgesetzes 2.0 im Mai 2023 zu strengeren Vorschriften für CRITIS-Unternehmen führen, einschließlich einer Ausweitung des Anwendungsbereichs auf "Unternehmen im besonderen öffentlichen Interesse" (UBI). Das Gesetz wird auch eine umfangreichere Liste von Mindestanforderungen vorschreiben. Das IT-Sicherheitsgesetz 2.0 enthält einige konkrete Vorgaben, wie zum Beispiel, dass alle sicherheitskritischen Netzwerk- und Systemkomponenten von namhaften Herstellern stammen müssen. Außerdem müssen Unternehmen über Mechanismen zur Erkennung von Angriffen verfügen, die im Idealfall verhindern, dass sie das Unternehmen erreichen, indem sie frühzeitig erkannt und gestoppt werden.

Unsere Meinung

Der strategische Ausbau des Cloud-Geschäfts ist aus unserer Sicht für beide Geschäftsfelder von secunet sinnvoll: a) für die sicherheitskritischen Bereiche der öffentlichen Verwaltung kann secunet geeignete Konzepte anbieten, die den Anforderungen an Transparenz und Datenschutz gerecht werden. b) für Unternehmen aller Branchen und insbesondere für kritische Infrastrukturen wie Energieversorger und Krankenhäuser oder für das gesamte Gesundheitswesen sind Sicherheitstechnologien zwingend erforderlich. Einschränkungen und Ausfälle müssen zu jeder Zeit vermieden werden. Dies hängt nicht von einer einmaligen Investition ab, sondern ist ein permanenter Prozess. Dann kann eine gute Prävention von Cyberangriffen erreicht werden. Hier sehen wir für die IT-Sicherheitslösungen von secunet bis weit in die Zukunft hinein eine wachsende Nachfrage und weiterhin ein stabiles Gewinnwachstum.