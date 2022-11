Das richtige Gleichgewicht herstellen

Von François Rimeu, Senior Strategist, La Française AM

Allgemein wird erwartet, dass der Offenmarktausschuss der US-Notenbank (Federal Open Market Committee, FOMC) auf seiner Sitzung am 2. November die Zinsen zum vierten Mal in Folge um 75 Basispunkte (Bp) anheben wird.



Unsere Erwartungen:

Das FOMC wird die Zinsen um 75 Basispunkte auf eine Spanne von 3,75%-4,00% anheben.

Präsident Powell wird keine Hinweise auf den Umfang der Zinserhöhung im Dezember geben, um sich vor dem US-Inflationsbericht im Oktober alle Optionen offen zu halten. Entscheidungen über das Tempo der Zinserhöhungen dürften weiterhin von den eingehenden Daten und den künftigen Entwicklungen abhängen.

Powell wird höhere Leitzinsen zur Bekämpfung der Inflation nicht ausschließen. Angesichts der jüngsten Äußerungen der Fed und der Tatsache, dass sich die Leitzinsen in den restriktiven Bereich bewegen, könnte die Zentralbank jedoch in Zukunft weniger aggressive Zinserhöhungen erwägen, um die Auswirkungen der kumulativen geldpolitischen Anpassungen auf die Wirtschaftstätigkeit und die Inflation zu bewerten.

Powell wird während der Pressekonferenz über die Liquidität der Treasuries sprechen, da Finanzministerin Janet Yellen ein mögliches Rückkaufprogramm befürwortet.

Insgesamt dürfte die Fed ihre restriktive Geldpolitik beibehalten, bis der Inflationsdruck deutlich nachlässt. Wir gehen jedoch davon aus, dass Fed-Präsident Powell eine feiner abgestufte Straffung signalisieren wird, anstatt die Zinsen vorzeitig anzuheben. Diese Sitzung könnte zu einer moderaten Versteilerung der US-Zinskurve führen.



Disclaimer

Dieser Kommentar dient ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken. Die von der La Française Gruppe geäußerten Meinungen beruhen auf den aktuellen Marktbedingungen und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Diese Meinungen können von denen anderer Anlageexperten abweichen. Herausgegeben von La Française AM FINANCE Services, mit Sitz in 128, boulevard Raspail, 75006 Paris, Frankreich, und mit einer Zulassung als Wertpapierdienstleistungsunternehmen durch die ACPR unter der Nr. 18673. La Française Asset Management ist eine Verwaltungsgesellschaft, die von der AMF unter der Nr. GP97076 am 1. Juli 1997 zugelassen.

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.