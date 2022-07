Der perfekte Sanktionssturm - Eine Analyse der jüngsten Sanktionsmaßnahmen gegen Russland

Die beispiellose Sanktionsaktivität der letzten Monate als Antwort auf die anhaltende Situation in der Ukraine hat die Aufsichtsbehörden dazu veranlasst, neue Sanktionen anzuwenden und bereits bestehende Vorschriften zu aktualisieren und zu erweitern. Die Geschwindigkeit und das Ausmaß der Aktivitäten, die keine Anzeichen für ein baldiges Ende erkennen lassen, stellen eine Herausforderung für Compliance-Experten dar. Die vom 21. Februar 2022 bis zum 31. März 2022 analysierten Daten zeigen, dass es insgesamt 40 Aktualisierungen der EU-, OFAC- und OFSI-Listen gab, mit einer Nettozahl von +2.384 hinzugefügten Benennungen allein in Bezug auf Russland, verglichen mit 150 zusätzlichen Benennungen für alle Sanktionsprogramme im gleichen Zeitraum des letzten Jahres.

Vincent Gaudel, Financial Crime Compliance Expert, LexisNexis Risk Solutions, sagte:

"Niemand kann vorhersagen, wie sich die Sanktionslandschaft in den kommenden Monaten entwickeln wird, aber das Ausmaß der Aktivitäten der Aufsichtsbehörden im Zusammenhang mit der Situation in der Ukraine hat bereits zu einem perfekten Sanktionssturm geführt, bei dem praktisch alle Arten von Sanktionen eingesetzt werden, um den Handel mit bestimmten Personen, Unternehmen, Flugzeugen, Schiffen, Gegenständen oder Orten einzuschränken. Während die Regierungen diese Sanktionen und Beschränkungen verhängen, um bestimmte außenpolitische Ziele zu erreichen, liegt die Verantwortung für ihre Einhaltung bei den Privatunternehmen, was zu massiven Compliance-Herausforderungen führt, die wahrscheinlich nicht so bald verschwinden werden. Die Auswirkungen dieses europäischen Konflikts sind global und werden sich weiterhin auf den Welthandel und die Weltwirtschaft auswirken, wobei Lieferketten und internationale Beziehungen längerfristig gestört sein werden."



____________________________________________________________________________



