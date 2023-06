Das neue Atomzeitalter

Uran ist zwar ein umstrittener Rohstoff, aber dringend nötig und eine Chance für Anleger

Nachdem Russland kein Uranlieferant mehr ist, auf den sich die Welt verlassen kann, ist der Rohstoff nochmal knapper geworden. Und das jetzt, wo der lange Abschwung des Uranmarktes vorbei ist. Für einen starken Uranpreis spricht, dass die Nachfrage auf einen Markt trifft, der jahrelang vernachlässigt wurde. Die Uranminen wurden teilweise geschlossen und Entwicklungsprojekte lagen brach. Aber die Zahl der Atomkraftwerke wird weltweit deutlich größer, was einen bedeutenden Uranbedarf nach sich zieht. Die Uranpreise sollten also weiter nach oben gehen.

Wie wichtig die Atomenergie im Energiemix und in Sachen Verringerung der CO2-Emissionen ist, haben zum Beispiel die Niederlande erkannt. Die Laufzeit für ein verbliebenes Kraftwerk wird erneut verlängert. Auch sollen zwei neue Kernkraftwerke gebaut werden, so dass dann neun bis 13 Prozent im Strommix aus der Kernenergie stammen werden. In den USA stammte 2021 fast die Hälfte des Uranbedarfs aus Russland und Kasachstan. Mit der Umkehr der Globalisierung in eine Deglobalisierung streben nicht nur die USA nach Bedarfsdeckung im eigenen Land. Und die Reaktoren der neueren Generation werden sicherer und effizienter werden und weniger Atommüll produzieren. Nicht zuletzt, weil zur Kühlung nicht mehr Wasser, sondern andere Kühlmittel Verwendung finden. Da der Uranmarkt ein kleiner Markt ist, gibt es nur wenige Uranaktien für Anleger. Die Kurse der Urangesellschaften können dafür aber mit mehr Bewegung punkten. Gut aufgestellt im Uranbereich ist beispielsweise Latitude Uranium (früher unter dem Namen Labrador Uranium bekannt). Die Uranprojekte des Unternehmens liegen in Labrador und in Nunavut, damit in zwei ausgezeichneten Urangebieten. Mit zum Teil bereits betriebsbereiten Projekten in den USA und in Kanada kann Uranium Energy punkten. Besonders im Blickpunkt stehen kostengünstige, umweltfreundliche In-Situ-Recovery-Projekte. Bestens finanziert ist Uranium Energy daneben an der einzigen Lizenzgebührengesellschaft im Uranbereich beteiligt.

