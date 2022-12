Ein nervöser Start in die Woche

By Craig Erlam, Senior Market Analyst, UK & EMEA, OANDA

Was eine wirklich positive Woche für die Aktienmärkte hätte werden können, hat einen sehr viel nervöseren Start hingelegt, mit Aktien in Europa, die auf der Stelle treten, und US-Futures, die leicht nachgeben.

Der Inflationsbericht vom Freitag war einmal mehr ein gefundenes Fressen für die Anleger. Er machte die Hoffnung zunichte, dass sie auf den Fed-Zug aufspringen und die Aktienmärkte bis zum Jahresende nach oben treiben könnten. Vielleicht ist es nicht ganz so dramatisch, aber es war ein echter Rückschlag, etwas, an das wir inzwischen gewöhnt sein sollten.

Die Lohnkomponente war der tödliche Schlag. Sie übertraf nicht nur die Erwartungen, sondern war doppelt so hoch wie prognostiziert. Es mag ein kleiner Ausrutscher sein, aber es ist ein großer Ausrutscher, und es wird mit Sicherheit mehr als einen viel kühleren Bericht im Januar brauchen, um diejenigen zu beruhigen, die immer noch befürchten, dass sich die Inflation verfestigt.

Das ist letztlich der Punkt, an dem wir jetzt in der Inflationsgeschichte angelangt sind. Viele akzeptieren, dass Basiseffekte und niedrigere Energiepreise die Gesamtinflationsrate im nächsten Jahr deutlich senken werden, während eine langsamere Konjunktur - vielleicht sogar eine Rezession - schließlich die Nachfrage beeinträchtigen und zum Rückgang beitragen wird. Aber was die Fed jetzt fürchtet, ist der Kampf gegen eine verfestigte Inflation, und diese Lohnzahlen sind nicht gerade angenehm zu lesen.

Ein wirtschaftlicher Sieg für China inmitten düsterer PMIs

Chinesische Aktien waren über Nacht der eindeutige Outperformer, da die Behörden weiterhin auf eine Aufweichung der Nullzinspolitik des Landes hinarbeiten, wobei das Endziel anscheinend das Ende der Nullzinspolitik ist. Man geht davon aus, dass das Land bereits im nächsten Monat in die Kategorie B herabgestuft wird, da es nach Ansicht der Behörden weniger bedrohlich ist als frühere Stämme.

Dies geschah, nachdem der Caixin PMI für den Dienstleistungssektor auf 46,7 gesunken war und damit deutlich unter den Erwartungen lag. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob angesichts des Rekordanstiegs bei den Covid irgendjemand schockiert sein wird, aber die gezieltere - wenn auch scheinbar verwirrte - Herangehensweise hat dafür gesorgt, dass es weniger Störungen gab, wie die viel bessere Entwicklung des PMI im Vergleich zu Anfang des Jahres zeigt.

Und es ist nicht nur China, wo die Umfragen unterdurchschnittlich ausfallen und in vielen Fällen Werte unter 50 erreichen. Europa befindet sich entweder bereits in einer Rezession oder steuert darauf zu, und die Umfragen zeigen, wie pessimistisch die Unternehmen trotz eines wärmeren Winters sind.

Japan gehört zu den wenigen Ländern, die ein Wachstum verzeichnen, auch wenn der Wert von 53,2 im Oktober auf 50,3 im letzten Monat gesunken ist und man sich fragen muss, wie lange noch. Die Inputpreise belasten die Unternehmen, und einige erhöhen jetzt die Preise, um die höheren Kosten weiterzugeben. Das wird der Konjunktur nicht helfen und auch die BoJ nicht davon überzeugen, den Sieg zu erklären, da die höheren Energie- und Lebensmittelkosten auch die Binnennachfrage belasten. Der einzige große Ausreißer ist Indien, wo der PMI für den Dienstleistungssektor dank der Inlands- und Auslandsnachfrage auf 56,4 zulegte. Eine beeindruckende Leistung in diesem globalen Umfeld.

Höhere Ölpreise, da China die Covid-Beschränkungen lockern will

Die Ölpreise sind am Montag um 2% gestiegen, nachdem die G7 eine Preisobergrenze von 60 $ für russisches Öl eingeführt und die OPEC+ keine neuen Produktionskürzungen angekündigt hat. Beides bringt eine gewisse Unsicherheit mit sich, da die Einzelheiten der Obergrenze und die Auswirkungen auf die russischen Verkäufe noch unklar sind.

Aus Sicht der OPEC+ kann es nicht einfach sein, vor diesem Hintergrund und der sich ständig verändernden Kovid-Situation in China, die aus Nachfragesicht derzeit weitaus vielversprechender aussieht, zuverlässige Prognosen abzugeben. Die Entscheidung, die Fördermenge unverändert zu lassen, war wahrscheinlich vorerst richtig und es spricht nichts dagegen, dass die Gruppe vor dem nächsten geplanten Treffen noch einmal zusammenkommt, sollte die Situation dies rechtfertigen.

Ein großer Rückschlag

Es versteht sich von selbst, dass der Arbeitsmarktbericht vom Freitag ein großer Rückschlag für den Goldpreis war, denn er hinterlässt große Unsicherheit darüber, wo der Leitzins landen wird. Natürlich sollten wir inzwischen an Rückschläge gewöhnt sein, denn wir haben in diesem Jahr schon viele erlebt. Es gibt keinen Grund, warum der Weg zurück zu 2% glatter sein sollte.

Aber das gelbe Metall hat sich von den Verlusten des Stellenberichts erholt und erreichte heute sogar ein neues Viermonatshoch. Vielleicht liegt der große Unterschied jetzt im Momentum. Der Preis stößt auf einen starken Widerstand um die August-Hochs bei $1.810 und hat einfach nicht die Dynamik, die er hätte, wenn der Bericht freundlicher ausgefallen wäre. Die Erholungsrallye bei Gold dauert nun schon mehr als vier Wochen an, und eine Korrektur könnte sich ankündigen.

Schweigen ist Glückssache

Bitcoin erfreut sich weiterhin einer leichten Erholungsrallye und hat sogar die Marke von $17.000 überschritten und notiert damit auf dem höchsten Stand seit fast einem Monat. Es ist wahrscheinlich noch zu früh, um zu feiern, da es sich um sehr vorsichtige Gewinne handelt, die durch weitere negative Schlagzeilen im Zusammenhang mit FTX schnell und einfach wieder zunichte gemacht werden könnten. Für die Krypto-Community ist Schweigen derzeit ein Segen.

