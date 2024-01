Die meistgehandelten strukturierten Wertpapiere vom 31.01.24

1. Discount-Call-Optionsschein auf Mercedes Benz

Die Mercedes-Benz-Aktie arbeitet sich stetig nach oben und holt ihre Kursverluste vom Jahresbeginn weiter auf. Diese Woche verteuern sich die Papiere der Stuttgarter um über 5 % auf aktuell 62,73 Euro. Dabei werden die Analysten jedoch zunehmend vorsichtiger und korrigieren ihre Kursziele nach unten. Heute passt die RBC ihr Ziel von 87 auf 86 Euro leicht an. Das durchschnittliche Analysten-Kursziel liegt derzeit bei 83,40 Euro. Anleger setzen auf eine Fortführung der Kurserholung und kaufen einen Discount-Call-Optionsschein.

2. Discount-Call-Optionsschein auf Amazon

Amazon veröffentlicht morgen seine Quartalszahlen zum wichtigen Schlussquartal 2023. Im Vorfeld prognostizieren Marktbeobachter einen Gewinn je Aktie von rund 0,80 US-Dollar, bei einem Umsatz von 165,96 Milliarden US-Dollar. Im Vergleich zum Vorjahresquartal würde das eine Steigerung bedeuten. Damals lag der Gewinn je Aktie bei 0,03 US-Dollar, der Umsatz betrug 149,20 Milliarden US-Dollar. Die Prognosen scheinen der Aktie des Online-Riesen nicht gut zu bekommen, heute geht es um 2,45 % auf 155,11 US-Dollar nach unten. Der Kursrücksetzer wird an der Euwax zum Einstieg in einen Discount-Call-Optionsschein genutzt.

3. Knock-out-Call auf Dow Jones

Die Indizes bleiben weiterhin im Fokus der Knock-out-Anleger. Wie am Vortag steht ein KO-Call auf den Dow Jones an der Spitze der häufigsten Trades. Gestern markierte dieser mit 38.497 Punkten erneut ein neues Allzeit-Hoch. Für Spannung ist in der zweiten Wochenhälfte gesorgt. Neben weiteren Quartalsberichten stehen die erste Fed-Sitzung des Jahres sowie frische US-Arbeitsmarktdaten im Kalender.

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.