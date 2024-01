Die meistgehandelten strukturierten Wertpapiere vom 29.01.24

1. Discount-Put-Optionsschein auf Nasdaq 100

Der Nasdaq 100 blickt auf einen bisher erfolgreichen Januar zurück. In der vergangenen Woche markierte der Technologie-Index mit 17.665 Punkten ein neues Rekordhoch. Vor allem die Werte aus der Chip-Branche trieben die Kurse an. Mit einer unter den Erwartung liegenden Umsatzprognose sorgte Intel vor dem Wochenende jedoch für einen Stimmungsdämpfer. Für den Nasdaq 100 ging es mit 17.421 Punkten ins Wochenende. Anleger gehen auch für den Wochenauftakt von roten Zahlen aus. Sie kaufen einen Discount-Put-Optionsschein auf den Nasdaq 100.

2. Discount-Call-Optionsschein auf MTU

Die Aktie des deutschen Triebwerkherstellers MTU setzt ihren Erholungskurs unvermindert fort. Nach dem im September erreichten Tief von 158,35 Euro geht es kontinuierlich nach oben. Der Kurszuwachs beträgt seither rund 40 %. Heute kommen weitere 1,3 % auf 219,50 Euro hinzu. Damit erreichen die Papiere der Münchener das derzeitige durchschnittliche Analystenkursziel. Nach den Kursgewinnen realisieren Stuttgarter Anleger ihre Gewinne und verkaufen einen Discount-Call-Optionsschein auf MTU.

3. Knock-out-Call auf DAX

In der vergangenen Handelswoche näherte sich der DAX weiter seinem jüngsten Allzeithoch von 17.003 Punkten an. Heute tritt der deutsche Leitindex allerdings auf die Bremse, es geht um 0,5 % auf 16.875 Punkte nach unten. Vor allem die Bayer-Aktie zieht den DAX mit Abschlägen von 4,5 % ins Minus. Der Chemie- und Pharmariese muss eine weitere Niederlage vor Gericht zu seinem Unkrautvernichter Roundup verkraften. An der Euwax wird ein Knock-out-Call auf den DAX eifrig gehandelt.

Disclaimer:

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.