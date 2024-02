Die meistgehandelten strukturierten Wertpapiere vom 27.02.24

1. Discount-Call-Optionsschein auf Nvidia

Die starken Nvidia-Zahlen sorgten Mitte letzter Woche für Euphorie auf dem Parkett und ließen die Indizes auf neue Rekordhöhen steigen. Auch die Nvidia-Aktie sprang aus dem Stand um rund 14 % nach oben, in der Spitze ging es noch etwas weiter auf 823,94 US-Dollar. Seither tut sich allerdings nicht mehr viel, ein Anteilsschein am Chip-Produzenten kostet aktuell 790,92 US-Dollar. Stuttgarter Anleger gehen von einer Verschnaufpause aus und rechnen mit weiteren Kursgewinnen. Sie steigen in einen Discount-Call-Optionsschein auf Nvidia ein.

2. Discount-Call-Optionsschein auf IBM

Die Aktie des IT-Konzerns IBM startete im Herbst 2023 eine Kursrallye und legte seither rund 30 % an Wert zu. Nach dem zwischenzeitlichen 12-Monats-Hoch von 196,89 US-Dollar, welches Ende Januar erreicht wurde, stagniert der Kurs allerdings. Derzeit notieren die Papiere der US-Amerikaner bei 184,13 US-Dollar. Analysten von Jefferies und JP Morgan stufen die IBM-Aktie weiterhin mit hold ein und geben Kursziele von 215 bzw. 190 US-Dollar an. Das hält die Anleger an der Euwax nicht davon ab, einen Discount-Call-Optionsschein auf IBM zu kaufen.

3. Knock-out-Call auf Dow Jones

Nach den Nvidia-Rekordzahlen ging es in der Vorwoche für den Dow Jones auf ein neues Allzeithoch von 39.282 Punkten. Damit summiert sich das Jahresplus auf rund 20 %. In die aktuelle Handelswoche startete der US-amerikanische Leitindex etwas schwächer und schloss den gestrigen Handelstag bei 39.069 Punkten. Ab Mitte der Woche könnten frische Konjunkturdaten für neue Impulse sorgen. Knock-out-Anleger handeln vor dem heutigen Handelsbeginn eifrig Knock-out-Calls auf den Dow Jones.

