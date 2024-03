Die meistgehandelten strukturierten Wertpapiere vom 26.03.24

1. Discount-Call-Optionsschein auf Rheinmetall

Rüstungswerte stehen zurzeit im Fokus der Anleger. Vor allem die weltweit steigenden Verteidigungsausgaben treiben die Kurse an. Neben Hensoldt und Renk klettern auch die Aktien von Rheinmetall von einem Rekord zum nächsten. Gestern wurde mit 519,60 Euro das aktuell gültige Allzeithoch markiert. Heute wurde bekannt, dass der Düsseldorfer Rüstungskonzern EU-Fördergelder in Höhe von 130 Millionen Euro erhalte. Damit soll die Produktion von Munition ausgeweitet werden, bis 2027 möchte Rheinmetall seine Kapazitäten von derzeit 700.000 Artilleriegranaten auf 1,1 Millionen Stück steigern. Stuttgarter Anleger setzen auf weitere Zugewinne, sie kaufen einen Discount-Call-Optionsschein auf Rheinmetall.

2. Discount-Call-Optionsschein auf Volkswagen

Die Volkswagen-Aktie musste in der ersten März-Hälfte Kursverluste von knapp 10 % verkraften. Mittlerweile erholen sich die Papiere des Autobauers, im Vergleich zur Vorwoche stieg der Kurs um rund 5 % an. Heute kommt ein weiteres Prozent hinzu. Derzeit müssen Anleger 120,26 Euro für eine Aktie bezahlen. Unterstützung finden die Wolfsburger bei Analysten, die weiteres Kurspotential sehen. So heben die Experten von der Berenberg Bank ihr Kursziel von 130 auf 136 Euro an. Sie erwarten für die Autobranche ein herausforderndes Jahr, sehen Volkswagen aber vor allem auf der Kostenseite gut aufgestellt, da unter anderem die Rohstoffpreise allmählich sinken. An der Euwax wird ein Discount-Call-Optionsschein auf Volkswagen nachgefragt.

3. Knock-out-Call auf Dow Jones

Nach seinem Allzeithoch von 39.889 Punkten aus der letzten Woche, startete der Dow Jones die aktuelle Woche schwächer. Gestern schloss der US-Leitindex bei 39.313 Punkten rund 0,4 % leichter als am Vortag. Damit vergrößert sich der Abschlag seit dem Rekordhoch auf 1,44 %. Der volatile Verlauf lässt Knock-out-Anleger wieder vermehrt den Dow Jones handeln. Im Vorfeld der US-Börsenöffnung am Nachmittag wird vor allem ein Call rege gehandelt.

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.