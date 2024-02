Die meistgehandelten strukturierten Wertpapiere vom 26.02.24

1. Discount-Call-Optionsschein auf Eli Lilly

Der US-Pharmakonzern Eli Lilly profitiert vom derzeitigen Boom bei Medikamenten zur Gewichtsreduktion und gegen Diabetes. Experten gehen davon aus, dass das Abnehmmittel Zepbound zum meistverkauften Arzneimittel der Welt wird. Rosige Aussichten also für Eli Lilly. Das zeigt sich auch am Kurschart. Der Pharmakonzern legte in den letzten 12 Monaten um 143 % an Wert zu und erreichte jüngst mit 793,76 US-Dollar ein neues Rekordhoch. Aktuell kostet ein Anteilsschein 769,54 US-Dollar. Erste Analysten trauen dem Unternehmen den Sprung über die Billionenmarke zu. Bisher erreichten nur Tech-Konzerne solche Unternehmenswerte. In Stuttgart ist heute ein Discount-Call-Optionsschein auf Eli Lilly sehr gefragt.

Zum Discount-Call-Optionsschein

2. Discount-Call-Optionsschein auf Rheinmetall

Rüstungsaktien stehen weiterhin weit oben auf den Watchlisten der Anleger. Vor allem die geplanten signifikanten Steigerungen von Rüstungsetats europäischer Staaten lassen die Papiere von Konzernen wie Rheinmetall zulegen. Die Düsseldorfer erhielten kürzlich einen Auftrag zur Lieferung von Flugabwehrsystemen an das österreichische Bundesheer im Volumen eines mittleren dreistelleigen Millionenbetrags. Die Aktie des Rüstungskonzerns legt heute um 2,7 % auf 421,40 Euro zu. Stuttgarter Anleger realisieren nach den Kurszuwächsen ihre Gewinne und verkaufen einen Discount-Call-Optionsschein auf Rheinmetall.

Zum Discount-Call-Optionsschein

3. Faktor 3x Long Knock-out auf BB Biotech

Die Aktie des Biotechnologie-Investors BB Biotech klettert weiter aus ihrem Tief. Ende Oktober kosteten die Papiere der Schweizer mit 37 Euro so wenig wie seit beinahe 10 Jahren nicht mehr. Seither geht es kontinuierlich aufwärts, derzeit kostet ein Anteilsschein 50,80 Euro. Zuletzt gab das Unternehmen bekannt, dass der Aufsichtsrat Mads Krogsgaard Thomsen 17.751 Aktien zum Preis von je 49,28 CHF zukaufte. An der Euwax ist heute ein Faktor 3x Long Knock-out auf BB Biotech gefragt.

Zum Faktor 3x long Knock-out

Disclaimer:

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.