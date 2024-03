Die meistgehandelten strukturierten Wertpapiere vom 25.03.24

1. Discount-Call-Optionsschein auf Rheinmetall

Die Bundeswehr investiert im Rahmen des 100 Milliarden schweren Sondervermögens in 123 neue Radpanzer, die den bisher verwendeten Wiesel ersetzen sollen. Den Auftrag im Gesamtvolumen von 2,7 Milliarden Euro konnte Rheinmetall an Land ziehen. Der Rüstungskonzern lässt den Radpanzer von einer australischen Tochter produzieren, die Auslieferung soll zwischen 2025 und 2030 erfolgen. Dazu kommt von Analystenseite weiterer Rückenwind. JP Morgan Chase passt sein Kursziel von 455 auf 600 Euro an und gibt an, dass Rheinmetall derzeit der am „besten positionierte Rüstungskonzern in der Welt“ sein könnte. Die Aktie der Düsseldorfer marschiert weiter, heute geht es um 3,35 % auf 518,60 Euro nach oben. Ein Discount-Call-Optionsschein auf Rheinmetall ist aktuell sehr gefragt.

2. Discount-Call-Optionsschein auf CrowdStrike

Der Cyber-Security-Spezialist CrowdStrike erweitert sein Portfolio an Technologie-Partnern mit Nvidia. Zusammen mit dem Chip-Produzenten wollen die Texaner ein System anbieten, über welches Kunden maßgeschneiderte und sichere generative KI-Modelle erstellen können. Die CrowdStrike-Aktie erreichte kürzlich mit 365 US-Dollar ihr Allzeithoch. Seither pendelt sie um die 330 US-Dollar-Marke, heute kostet ein Anteilsschein 327,58 US-Dollar. Stuttgarter Anleger trennen sich von einem Discount-Call-Optionsschein auf CrowdStrike.

3. Knock-out-Call auf LVMH

Bei LVMH stehen zur Hauptversammlung am 18. April Veränderungen im Vorstand an. Der bisherige Finanzchef Antonio Belloni gibt seinen Posten nach 23 Jahren an Stephane Bianchi ab. Er wird dem Luxusgüter-Konzern aber weiterhin erhalten bleiben und sich vor allem um strategische Aufgaben und das Italien-Geschäft kümmern. Am Markt kommt diese Meldung nicht gut an, die Papiere des französischen Konzerns verlieren innerhalb einer Woche rund 5,5 % an Wert, aktuell ist eine Aktie für 816,20 Euro zu haben. Knock-out-Anleger handeln einen Knock-out-Call auf LVMH rege.

Disclaimer:

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.