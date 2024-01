Die meistgehandelten strukturierten Wertpapiere vom 24.01.24

1. Discount-Call-Optionsschein auf Mercedes

Mercedes-Benz kündigte jüngst den Verkauf seiner 80 Autohäuser in Deutschland an. Der Stuttgarter Autobauer betont, dass der Verkauf nicht mit wirtschaftlichen Problemen der Autohäuser zu tun habe. Diese seien profitabel und die 8.000 betroffenen Arbeitsplätze sollen erhalten bleiben. An die neuen Eigentümer hat Mercedes-Benz hohe Anforderungen, unter anderem sollen diese Investitionsbereitschaft vorweisen und selbst keine wirtschaftlichen Probleme haben. Die Mercedes-Benz-Aktie steigt heute um 0,7 % auf 60,79 Euro. Ein Discount-Call-Optionsschein auf Mercedes-Benz ist an der Euwax gefragt.

2. Call-Optionsschein auf ASML

ASML sorgt mit seinen Quartalszahlen heute für gute Stimmung. Der Umsatz des niederländischen Lithographiesystem-Herstellers liegt mit 7,2 Milliarden Euro über den Erwartungen. Auch die Bruttomarge von 51,4 % schlägt die Prognosen. ASML-CEO Peter Wennink zeigt sich zudem optimistisch für die weiteren Geschäftsaussichten. Der Aktienkurs macht nach den guten Ergebnissen einen Freudenhüpfer und steigt um 5,2 % auf 754,30 Euro. Dementsprechend rege wird ein Call-Optionsschein aus ASML gehandelt.

3. Knock-out-Call auf Kion

Die Aktie des deutschen Lagertechnik- und Automatisierung-Unternehmens Kion Group erreicht heute mit 42,26 Euro ein neues 12-Monats-Hoch. Damit setzen die Papiere der Frankfurter ihre im Herbst begonnene Kursrallye fort. Ende Oktober lag der Preis für einen Anteilsschein noch bei 28 Euro. Als Stimmungsbremse könnten sich die Analysten von Bernstein Research zeigen. Diese setzen Kion auf underperform mit einem Kursziel von 23 Euro. Als Begründung führen die Experten, dass sie davon ausgehen, dass der Logistikausrüster dieses Jahr schrumpft. Andere Analysten zeigen sich positiver gestimmt, so bestätigt die Deutsche Bank ihr Kursziel von 51 Euro. Stuttgarter Anleger verkaufen überwiegend einen Knock-out-Call auf Kion.

Disclaimer:

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.