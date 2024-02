Die meistgehandelten strukturierten Wertpapiere vom 23.02.24

1. Discount-Call-Optionsschein auf Unicredit

Die Großbank Unicredit machte ihren Aktionären kürzlich ein großes Geschenk. Nach einem sehr guten Jahr 2023 verzeichneten die Italiener einen Gewinn von 8,6 Milliarden Euro, der komplett an die Aktionäre weitergegeben werden soll. Die Unicredit-Aktie sprang daraufhin um 10 % in die Höhe und stieg in den letzten Tagen noch weiter. Derzeit kostet ein Anteilsschein 30,82 Euro und damit so viel wie seit beinahe 10 Jahren nicht mehr. Stuttgarter Anleger setzen auf weitere Kursgewinne und steigen in einen Discount-Call-Optionsschein auf Unicredit ein.

Zum Discount-Call-Optionsschein

2. Discount-Call-Optionsschein auf Deutsche Telekom

Die Deutsche Telekom öffnete ihre Bücher zum abgelaufenen Quartal. Demnach verzeichneten die Bonner einen Umsatzrückgang von 1,4 % auf 29,369 Milliarden Euro. Der bereinigte Gewinn liegt bei 1,826 Milliarden Euro und damit rund 8 % niedriger als im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis liegt in etwa im Bereich der Erwartungen. Dennoch geht es für die Aktie des Telekommunikation-Konzerns um 2,15 % auf 21,92 Euro zurück. An der Euwax wird ein Discount-Call-Optionsschein auf die Deutsche Telekom rege gehandelt.

Zum Discount-Call-Optionsschein

3. Knock-out-Put auf BASF

Die im Zuge des Krieges in der Ukraine gestiegenen Produktionskosten und eine schwache Nachfrage machen dem Chemiesektor weiterhin zu schaffen. Das spürt mit BASF auch ein Schwergewicht der Branche. Vor allem am Stammsitz in Ludwigshafen schreibt der Konzern seit zwei Jahren rote Zahlen. Der im April scheidende BASF-CEO Martin Brudermüller gab deshalb ein neues Sparprogramm bekannt, mit dem bis Ende 2026 eine Milliarde Euro eingespart werden soll, dabei soll es auch einen Stellenabbau geben. Die BASF-Aktie reagiert mit einem Abschlag um 0,7 % auf 46,38 Euro. Ein Knock-out-Put auf den Chemieriesen ist bei den Anlegern heute gefragt.

Zum Knock-out-Put

Disclaimer:

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.