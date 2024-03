Die meistgehandelten strukturierten Wertpapiere vom 22.03.24

1. Discount-Call-Optionsschein auf Salesforce

Die Salesforce-Aktie kletterte nach guten Quartalszahlen zu Monatsbeginn auf ein neues Allzeithoch von 318,69 US-Dollar. Damit verteuerten sich die Anteilsscheine des Cloud-Computing Spezialisten innerhalb eines Jahres um 70 %. Eine leicht unter der Erwartungen liegende Prognose für das laufende Geschäftsjahr stoppte den Aufwärtstrend allerdings, der Aktienkurs fiel kurzzeitig unter 300 US-Dollar. Mittlerweile hält sich die Aktie der Kalifornier mit 308,39 US-Dollar wieder über der 300er Marke und steht somit pari mit dem derzeitigen durchschnittlichen Analystenkursziel. Ein Discount-Call-Optionsschein auf Salesforce ist heute in Stuttgart gefragt.

2. Call-Optionsschein auf Deutsche Bank

Die Deutsche Bank macht weiter Boden gut, das Geldhaus konnte seinen Börsenwert in den letzten 6 Monaten um rund 40 % steigern. Heute erreichen die Papiere der Frankfurter mit 14,17 Euro ein neues Jahreshoch. Diesen Wert erreichte die Deutsche Bank-Aktie zuletzt vor knapp 2 Jahren. Stuttgarter Anleger setzen auf weitere Kursgewinne, sie kaufen einen Call-Optionsschein auf die Deutsche Bank.

3. Knock-out-Call auf SMA Solar

SMA-Solar-Aktionäre benötigen weiterhin gute Nerven. Seit dem Rekordhoch von 112,20 Euro im letzten Sommer ging es steil bergab. Auch in dieser Woche verlieren die Papiere des Photovoltaik-Spezialisten an Boden, zeitweise steht ein Minus von 9 % auf der Kurstafel. Analysten führen den Abwärtstrend auf ein schwächelndes Geschäft im Privat- und Gewerbekundenbereich zurück. Allerdings sehen sie das hessische Unternehmen im Vergleich zur Konkurrenz besser aufgestellt und erwarten für dieses Jahr ein stabiles Geschäft. Heute erholt sich der Aktienkurs und klettert um 2 % auf 55,30 Euro. An der Euwax wird ein Knock-out-Call auf SMA Solar rege nachgefragt.

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.