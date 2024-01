Die meistgehandelten strukturierten Wertpapiere vom 22.01.24

1. Discount-Call-Optionsschein auf Safran

Die Aktie des Technologie- und Rüstungskonzerns Safran konnte seit Jahresbeginn rund 7,5 % zulegen und erreichte zuletzt mit 173,36 Euro ein neues Allzeit-Hoch. Das durchschnittliche Analystenkursziel von 178,14 Euro ist damit mehr oder weniger erreicht. Die Experten gehen davon aus, dass der französische Konzern in 2023 seine Ziele erreichen und möglicherweise leicht übertreffen konnte. Einige Analysehäuser bestätigen in diesem Zusammenhang ihre aktuelle hold-Einschätzung. Dennoch kaufen Anleger heute einen Discount-Call-Optionsschein auf Safran eifrig zu.

2. Call-Optionsschein auf ASML

Während die Aktien der Halbleiter-Produzenten in den letzten 12 Monaten durch den KI-Boom eine Kursrallye aufs Parkett legten, hinkten die ASML-Papiere dem Trend hinterher. Der Aktienkurs des niederländischen Lithographiesystem-Herstellers beendete das letzte Handelsjahr nur minimal im Plus. Positive Analystenkommentare und Anhebungen der Kursziele auf über 800 Euro sorgen derzeit jedoch für deutliche Kursgewinne. Innerhalb weniger Tage kletterte der Preis um 8 % nach oben, aktuell kostet ein Anteilsschein 705,80 Euro und damit so viel wie seit Ende 2021 nicht mehr. Stuttgarter Anleger setzen auf weitere Zugewinne und kaufen einen Call-Optionsschein auf ASML zu.

3. Knock-out-Call auf Rational

Gute Quartalszahlen und vor allem eine deutlich über den Erwartungen liegende EBIT-Marge von 24,5 % geben der Rational-Aktie neuen Schwung. Der Großküchenhersteller aus Landsberg am Lech konnte im abgelaufenen Quartal seinen Umsatz um 10 % auf 293 Millionen Euro steigern. Der Gewinn stieg mit +17 % auf 277 Millionen Euro noch deutlicher an. Die Aktie der Bayern sprang in der Folge um über 10 % nach oben, heute kommen weitere 1,8 % auf 737 Euro hinzu. An der Euwax wird ein Knock-out-Call auf Rational rege gehandelt.

