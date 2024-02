Die meistgehandelten strukturierten Wertpapiere vom 21.02.24

1. Discount-Call-Optionsschein auf ASML

Der Boom in der Halbleiter-Branche hält weiter an. Reihenweise werden gute Berichte und Geschäftsausblicke veröffentlicht. Davon profitiert auch ASML . Der Lithographierhersteller rüstet sich laut einer UBS Studie für den erwarteten Nachfrageanstieg in 2025 mit dem Aufbau von Lagerbeständen. Aktuell kommt die Aktie der Niederländer von ihrem kürzlich erreichten Rekordhoch von 880 Euro zurück. Derzeit kostet ein Anteilsschein 836,70 Euro. Heute steht ein Discount-Call-Optionsschein auf ASML auf der Verkaufsliste der Anleger.

2. Discount-Call-Optionsschein auf Regeneron

Anfang des Monats übertraf Regeneron mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen der Analysten. Diese prognostizierten einen Umsatz von 3,29 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn je Aktie in Höhe von 10,73 US-Dollar. Tatsächlich erreichte das US-amerikanische Biotechnologie-Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 11,86 US-Dollar bei einem Umsatz von 3,43 Milliarden US-Dollar. Die guten Zahlen ließen den Aktienkurs auf ein Allzeithoch von 971,23 US-Dollar steigen. Derzeit konsolidiert der Kurs auf 946,87 US-Dollar. Stuttgarter Anleger nutzen den Rücksetzer zum Einstieg in einen Discount-Call-Optionsschein auf Regeneron.

3. Knock-out-Call auf Dow Jones

Knock-out-Anleger setzen weiterhin auf Indizes als Basiswert. Vor allem der Dow Jones steht dabei seit einiger Zeit weit oben auf der Beliebtheitsskala. Das verwundert aufgrund der jüngsten Rallye nicht. Auch heute wird ein Knock-out-Call auf den Dow Jones im Vorfeld der Veröffentlichungen des Fed-Protokolls sowie des neuesten Nvidia-Quartalsberichts eifrig gehandelt. Gestern schloss der US-Leitindex mit 38.563 Punkten um 0,17 % tiefer als am Montag.

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.