Die meistgehandelten strukturierten Wertpapiere vom 20.03.24

1. Discount-Call-Optionsschein auf Porsche

Die zuletzt enttäuschende Porsche-Aktie erhält von mehreren Analysten zusätzliche Kurs-PS. Die Experten sehen allmählich Licht am Ende des Tunnels in der Autobranche. So geht die DZ Bank davon aus, dass die Zuffenhausener dieses Jahr von ihren gut gefüllten Auftragsbüchern sowie von Preiserhöhungen profitieren werden. Das Kursziel wird von 98 auf 104 Euro angehoben. Aktuell kostet ein Anteilsschein am Sportwagenbauer 93,02 Euro und damit rund 19 % mehr als in der Vorwoche. Stuttgarter Anleger steigen in einen Discount-Call-Optionsschein auf Porsche ein.

2. Discount-Call-Optionsschein auf Rheinmetall

Nach ihrem gestrigen Rekordhoch von 489,30 Euro geht es für die Rheinmetall-Aktie heute zurück. Zeitweise notierten die Papiere des Rüstungskonzerns rund 3 % tiefer als am Vortag. Unter anderem Rheinmetall-CEO Armin Papperger machte nach den kräftigen Zugewinnen der letzten Monate Kasse und verkaufte Aktien im Wert von 4,9 Millionen Euro. Am Mittag kostet ein Anteilsschein mit 472,40 Euro knapp 1,6 % weniger als zum gestrigen Handelsschluss. An der Euwax nehmen Anleger ebenfalls Gewinne mit, sie verkaufen einen Discount-Call-Optionsschein auf Rheinmetall.

3. Knock-out-Call auf Dow Jones

Heute wird es spannend für die Anleger, am Abend steht die nächste Fed-Sitzung an. Die US-Währungshüter entscheiden dabei über ihre nächsten Zinsschritte. Während Marktbeobachter davon ausgehen, dass für die aktuelle Periode die Leitzinsen unangetastet bleiben, erhoffen sie sich Signale zu den Zinsschritten im weiteren Jahresverlauf. Der Dow Jones schloss gestern mit 39.110 Punkten 0,83 % höher als am Vortag und hat dabei sein Allzeithoch von 39.282 Punkten in Sichtweite. Im Vorfeld der US-Börseneröffnung handeln Knock-out-Anleger einen Call auf den Dow Jones.

Disclaimer:

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.