Die meistgehandelten strukturierten Wertpapiere vom 20.02.24

1. Call-Optionsschein auf Nvidia

Seit dem letzten Jahr gilt die Nvidia-Aktie als einer der wichtigsten Kurstreiber am Markt. Dementsprechend werden die für morgen anstehenden Quartalszahlen des Chip-Produzenten mit Spannung erwartet. Analysten erwarten einen Umsatz von 20,4 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn je Aktie in Höhe von 4,59 US-Dollar. Nachdem vor Wochenfrist ein neues Allzeithoch von 746 US-Dollar erreicht wurde, notieren die Papiere der Kalifornier aktuell bei 726,13 US-Dollar. In Stuttgart wird ein Call-Optionsschein auf Nvidia rege gehandelt.

Zum Call-Optionsschein

2. Discount-Zertifikat-Call auf Fresenius Medical Care

Der Dialysespezialist Fresenius Medical Care befindet sich auf dem Weg der Besserung. Dieses Jahr konnten die Papiere der Homburger bereits um über 10 % nach oben klettern. Die nun vorgelegten Zahlen stützen den Aufwärtstrend. Im Gesamtjahr 2023 konnte der Konzern mit 1,74 Milliarden Euro rund 13 % mehr operativen Gewinn verzeichnen als im Vorjahr, bereinigt um Sondereffekte verbleibt ein Gewinn von knapp 500 Millionen Euro, bei einem konstanten Umsatz von 19,45 Milliarden Euro. FMC-CEO Helen Giza zeigt sich für die zukünftige Geschäftsentwicklung optimistisch. Sie sagte dazu „2024 wird ein Jahr mit beschleunigtem, profitablem Wachstum“. Ein Discount-Zertifikat auf FMC steht heute auf der Einkaufsliste der Stuttgarter Anleger.

Zum Discount-Zertifikat-Call

3. Knock-out-Call auf Dow Jones

Nach seiner Rekordjagd, die mit dem derzeitigen Allzeithoch von 38.927 Punkten letzte Woche ihren Höhepunkt fand, konsolidiert der Dow Jones aktuell etwas. Gestern schloss der US-amerikanische Leitindex bei 38.627 Punkten. An der Datenfront zeichnet sich eine eher ruhige Woche ab, so dass sich die Augen der Anleger auf die morgen anstehenden Nvidia-Quartalszahlen richten. An der Euwax werden heute Knock-outs auf den Dow Jones eifrig gehandelt.

Zum Knock-out-Call

Disclaimer:

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.