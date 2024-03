Die meistgehandelten strukturierten Wertpapiere vom 18.03.24

1. Discount-Call-Optionsschein auf Allianz

Die Allianz-Aktie lässt sich auf ihrem Weg nach oben derzeit nicht aufhalten. Mit 267,70 Euro wurde am Freitag ein neues 12-Monats-Hoch markiert. Unterstützung bekommen die Papiere des Versicherungskonzerns von mehreren Analysehäusern. Diese bestätigen ihre buy-Einstufung und geben Kursziele um 300 Euro an. Dabei werden unter anderem die überdurchschnittliche Dividendenrendite sowie positive Effekte durch Aktienrückkaufprogramme hervorgehoben. Ein Discount-Call-Optionsschein auf die Allianz steht heute weit oben auf der Einkaufsliste der Anleger.

2. Call-Optionsschein auf Vonovia

Vonovia gab am Freitag einen Verlust für das Geschäftsjahr 2023 in Höhe von 6,8 Milliarden Euro an. Dieser resultierte aus einem Rekordbewertungsverlust von 10,65 Milliarden Euro, der im Zuge einer Portfolio-Neubewertung anfiel. Die Aktie des Immobilienkonzerns rutschte daraufhin um rund 10 % auf 24 Euro ab. Heute geht es wieder aufwärts, derzeit kostet ein Anteilsschein 24,95 Euro und damit 3,6 % mehr als am Vortag. Stuttgarter Anleger setzen auf eine weitere Erholung, sie kaufen einen Call-Optionsschein auf Vonovia.

3. Knock-out-Call auf Bitcoin

Der Bitcoin setzt seine Rekordjagd unvermindert fort. Vor dem Wochenende stieg er auf ein neues Allzeithoch von 73.738 US-Dollar, damit konnte er seinen Wert innerhalb der letzten 12 Monate um über 150 % steigern. Derzeit notiert die bekannteste Kryptowährung mit 68.172 US-Dollar allerdings wieder ein gutes Stück unter ihrem Rekordstand. Ein Knock-out-Call auf den Bitcoin ist heute an der Euwax gefragt.

Disclaimer:

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.