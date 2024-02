Die meistgehandelten strukturierten Wertpapiere vom 16.02.24

1. Discount-Call-Optionsschein auf Palo Alto Networks

Tech-Werte befinden sich derzeit im Rallyemodus, darunter auch Palo Alto Networks . Das IT-Sicherheitsunternehmen konnte seinen Aktienkurs in den letzten 12 Monaten mehr als verdoppeln. In der Vorwoche notierten die Papiere der Kalifornier mit 380,80 US-Dollar auf ihrem höchsten Stand. In dieser Woche konsolidiert der Kurs etwas, derzeit kostet ein Anteilsschein 366,88 US-Dollar. Stuttgarter Anleger nutzen den Rücksetzer und steigen in einen Discount-Call-Optionsschein auf Palo Alto Networks ein.

2. Discount-Put-Optionsschein auf DAX

Der DAX überspringt derzeit scheinbar mühelos eine Rekordmarke nach der anderen. Heute schiebt der deutsche Leitindex sein Allzeithoch auf 17.198 Punkte weiter nach oben. Damit trotzen die Märkte den schwindenden Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen. Nach dem neuen Rekordhoch rechnen Anleger vor dem Wochenende offenbar mit einem Rücksetzer und handeln vermehrt Puts auf den DAX.

3. Knock-out-Call auf Equinor

Die sinkenden Energiepreise schlagen sich zunehmend auf die Aktienkurse der Energielieferanten durch. So mussten Aktionäre des norwegischen Gaslieferanten Equinor seit Oktober ein Minus von rund 30 % verkraften. Hinzu kommt, dass das Unternehmen seine quartalsweise Dividendenausschüttung, bestehend aus einer Basis- und einer Sonderdividende, von derzeit 0,90 US-Dollar auf 0,70 US-Dollar absenken möchte. Mit 22,60 Euro erreicht der Aktienkurs gestern sein 12-Monats-Tief. An der Euwax ist heute ein Knock-out-Call auf Equinor gefragt.

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.