Die meistgehandelten strukturierten Wertpapiere vom 15.03.24

1. Discount-Call-Optionsschein auf Nvidia

Am Montag startet die vielbeachtete Entwicklerkonferenz GTC des Chip-Produzenten Nvidia. Experten erwarten die Ankündigung neuer Produkte sowie Ausblicke auf die weiteren Entwicklungen bei künstlichen Intelligenzen. Ob die Konferenz der Nvidia-Aktie neuen Rückenwind verleiht bleibt abzuwarten. Derzeit raten mehrere Analysten vor einer Blasenbildung beim Halbleiter-Spezialisten. Nachdem sich dessen Anteilsscheine gestern um rund 3 % verbilligten, steigen Anleger heute in einen Discount-Call-Optionsschein auf Nvidia ein.

2. Call-Optionsschein auf Vonovia

Vonovia gab heute Zahlen zum Geschäftsjahr 2023 bekannt. Demnach belief sich der operative Gewinn im vergangenen Jahr auf 2,65 Milliarden Euro. Aufgrund einer Portfolio-Neubewertung verbuchte Vonovia einen Rekordbewertungsverlust von 10,65 Milliarden Euro, so dass sich der Gesamtverlust nach Steuern auf rund 6,8 Milliarden Euro summiert. Dennoch soll die Dividende um 5 Cent auf 90 Cent je Aktie steigen. Die Papiere der Bochumer reagieren mit einem Abschlag von 3 % auf 25,12 Euro. An der Euwax wird ein Call-Optionsschein auf Vonovia rege gehandelt.

3. Knock-out-Call auf Dow Jones

Knock-out-Anleger setzen heute auf den Dow Jones als Basiswert. Der US-amerikanische Leitindex tritt diese Woche mehr oder weniger auf der Stelle, mit 38.905 Punkten verzeichnet er ein kleines Plus gegenüber der Vorwoche von 0,2 %. Am heutigen Nachmittag wird der vielbeachtete Index der Uni Michigan zum Verbrauchervertrauen veröffentlicht. Analysten erwarten einen Rückgang von 76,90 auf 76,60 Punkte. Bereits am Vormittag wird ein Knock-out-Call auf den Dow Jones eifrig gehandelt.

