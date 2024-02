Die meistgehandelten strukturierten Wertpapiere vom 15.02.24

1. Discount-Call-Optionsschein auf LVMH

In 2023 sorgten eingetrübte Konjunkturaussichten und teilweise schwache Wirtschaftsdaten für Zurückhaltung im Luxus-Sektor. Für die LVMH -Aktie ging es im Januar bis auf 644,50 Euro nach unten, nachdem sie im April noch bei 904,90 Euro auf einem Rekordhoch stand. Seither bessert sich die Stimmung allerdings. Analysten äußern sich optimistisch für die zukünftigen Geschäftsaussichten und bestätigen ihr durchschnittliches Kursziel von 840,36 Euro. Mit 814,80 Euro notieren die Papiere des Luxuskonzerns wieder nahe dem aktuellen Kursziel und rund ein Prozent höher als am Vortag. Stuttgarter Anleger steigen heute in einen Discount-Call-Optionsschein auf LVMH ein.

2. Discount-Call-Optionsschein auf Digital Realty

Der US-amerikanische Rechenzentren-Anbieter Digital Realty veröffentlicht im Lauf des Tages seine Quartalszahlen. Analysten prognostizieren eine Umsatzsteigerung von rund 13 % auf 1,39 Milliarden US-Dollar. Beim Gewinn je Aktie gehen die Experten von 0,256 US-Dollar aus, im Vorjahresquartal wurde noch ein Verlust von 0,02 US-Dollar je Aktie verzeichnet. Aktuell kostet ein Anteilsschein 142,28 US-Dollar. An der Euwax ist ein Discount-Call-Optionsschein auf Digital Realty gefragt.

3. Knock-out-Put auf ASML

Für die ASML -Aktie ging es zu Wochenbeginn auf ein neues Allzeithoch bei 884,70 Euro. Der Lithographie-Hersteller profitiert von der steigenden Nachfrage im Halbleiter-Sektor. Das honorieren die Analysten von Goldman Sachs mit einer Anhebung ihres Kursziels von 885 auf 980 Euro. Nach dem Rekordhoch ging es im Wochenverlauf für die Papiere der Niederländer zunächst allerding nach unten. Heute kostet eine Aktie 866,80 Euro. Ein Knock-out-Put auf ASML wird in Stuttgart rege gehandelt.

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.