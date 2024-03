Die meistgehandelten strukturierten Wertpapiere vom 14.03.24

1. Discount-Call-Optionsschein auf Crowdstrike

Der Cyber-Security-Spezialist Crowdstrike ließ mit überraschend guten Geschäftszahlen die Anleger in der Vorwoche jubeln. Diese griffen beherzt bei der Aktie der Kalifornier zu, so dass der Aktienkurs um 20 % auf ein neues Allzeithoch von 365 US-Dollar nach oben schoss. Im Laufe der letzten Handelstage konsolidierte der Kurs etwas, derzeit ist ein Anteilsschein für 332,17 US-Dollar zu haben. Anleger in Stuttgart glauben an weitere Zugewinne, sie kaufen einen Discount-Call-Optionsschein auf Crowdstrike.

2. Discount-Call-Optionsschein auf Henkel

Anfang März sorgte der Konsumgüter-Hersteller Henkel mit einem zurückhaltenden Geschäftsausblick für Stirnrunzeln bei den Anlegern. Für dieses Jahr rechnen die Düsseldorfer mit einem organischen Wachstum von 2 bis 4 %. Henkel-CEO Carsten Knobel strebt durch Umstrukturierungen und Einsparungen dennoch eine Margenerhöhung an. Die Papiere des Konsum-Konzerns gaben in der Folge um rund 6 % auf 67 Euro nach. Mittlerweile hat sich der Aktienkurs von der Delle erholt, heute kostet eine Aktie 75,78 Euro. Stuttgarter Anleger realisieren ihre Gewinne und verkaufen einen demnächst fälligen Discount-Call-Optionsschein auf Henkel.

3. Faktor 3x Long Knock-out auf Nvidia

Nvidia ist seit Ausbruch des KI-Hypes ein Börsenliebling. Die Aktie des Chip-Produzenten verteuerte sich innerhalb eines Jahres um rund 280 %. Erste Analysten sehen derzeit Anzeichen für eine zumindest vorläufige Abschwächung der Aufwärtsdynamik. Dazu passt, dass mehrere Nvidia-Vorstandsmitglieder in den letzten Wochen Aktien im Wert von rund 250 Millionen US-Dollar verkauften. Dennoch sollen die Manager weiterhin erhebliche Aktienpakete am Halbleiter-Spezialisten halten. Aktuell ist ein Anteilsschein für 908,88 US-Dollar zu haben. An der Euwax wird heute ein Faktor 3x Long Knock-out auf Nvidia rege gehandelt.

