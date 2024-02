Die meistgehandelten strukturierten Wertpapiere vom 14.02.24

1. Call-Optionsschein auf Nvidia

In einer Woche legt Nvidia seine Quartalszahlen vor. Das Unternehmen hatte sich zeitweise zur viert-wertvollsten-Aktie der Welt gemausert. Umso höher die Erwartungen an die Aktie. Auch die jüngste Korrektur der Nasdaq konnte Nvidia kaum etwas anhaben. In Stuttgart wird man allerdings etwas vorsichtiger und verkauft einen Call-OS. Derivateanleger können sich über hohe Gewinne freuen. Der Call hat sich seit Jahresbeginn ungefähr verdreifacht.

Zum Call-Optionsschein

2. Discount-Call auf Spotify

Tech-Aktien stehen in Stuttgart weiter hoch im Kurs. Am Mittwoch wird ein Discount-Call auf Spotify gekauft, der Streaming-Anbieter hatte in der vergangenen Woche seine Quartalszahlen vorgelegt. Die Zahl der Premium-Nutzer stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 15 Prozent auf 236 Millionen. Unterm Strich zählte Spotify 602 Millionen aktive Nutzer – rund ein Viertel mehr als im Vorjahr, damit übertraf Spotify die eigenen Ziele.

Zum Discount-Call

3. Knock-out-Call auf Bitcoin Future

Nach einer kurzen Konsolidierungsphase zieht der Bitcoin in den vergangenen Tagen wieder deutlich nach oben. Heute knackte er zum ersten Mal seit Dezember 2021 sogar wieder die Marke von 50.000 Dollar. Anleger hoffen auf eine frische Nachfrage nach digitalen Vermögenswerten, nachdem der vor kurzem eingeführte Bitcoin-ETF institutionelles Interesse geweckt hatte. Stuttgarter Derivateanleger nehmen heute Gewinne im Bitcoin-Knock-out-Call mit und verkaufen das Papier.

Zum Knock-out-Call

Disclaimer:

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.