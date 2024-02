Die meistgehandelten strukturierten Wertpapiere vom 13.02.24

1. Call-Optionsschein auf Infineon

Infineon bewegte sich zuletzt im Windschatten der großen US-Tech-Halbleiter-Unternehmen wie Nvidia. Die gestrigen Gewinnmitnahmen bei den US-Titeln belasten heute die deutschen Tech-Aktien. Infineon ist aktuell mit einem Minus von mehr als 3,5 Prozent die schwächste DAX-Aktie des heutigen Tages. Derivateanleger nutzen diese Schwäche zum Einstieg in den Optionsschein-Call.

Zum Call-Optionsschein

2. Knock-out-Call auf Mercedes-Benz Group

Nach einer längeren Schwächephase 2023 haben sich Automobil-Aktien in diesem Jahr wieder erholen können. Die Mercedes-Benz Group hat ein Plus von 5 Prozent 2024 erzielt und auch heute gehört der Wert mit einem Plus von knapp 1 Prozent zu den besten DAX-Aktien. Mercedes-Chef Ola Källenius will weiter an Verbrenner-Autos festhalten, erklärte er heute in einem Interview. Der Knock-out-Call auf den Stuttgarter Autobauer wird heute gekauft.

Zum Knock-out-Call

3. Knock-out-Call auf Bitcoin

Nach einer kurzen Konsolidierungsphase zieht der Bitcoin in den vergangenen Tagen wieder deutlich nach oben. Heute knackte er zum ersten Mal seit Dezember 2021 sogar wieder die Marke von 50.000 Dollar. Anleger hoffen auf eine frische Nachfrage nach digitalen Vermögenswerten, nachdem der vor kurzem eingeführte Bitcoin-ETF institutionelles Interesse geweckt hatte. Stuttgarter Derivateanleger nehmen heute Gewinne im Bitcoin-Knock-out-Call mit und verkaufen das Papier.

Zum Knock-out-Call

Disclaimer:

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.