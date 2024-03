Die meistgehandelten strukturierten Wertpapiere vom 12.03.24

1. Discount-Call-Optionsschein auf Rheinmetall

Stuttgarter Anleger favorisieren auch heute einen Discount-Call-Optionsschein auf Rheinmetall. Die Papiere des Rüstungskonzerns nehmen sich vor den am Donnerstag anstehenden Quartalszahlen eine Verschnaufpause. Seit dem Rekordhoch von 440 Euro aus letzter Woche ging es rund 5 % auf aktuell 414,60 Euro nach unten. Der Rücksetzer wird genutzt, um einen Discount-Call-Optionsschein auf Rheinmetall zu kaufen.

Zum Discount-Call-Optionsschein

2. Discount-Call-Optionsschein auf Mercedes-Benz

Die Mercedes-Benz-Aktie verlor in den letzten Tagen ihre Aufwärtsdynamik. Seit Jahresbeginn legten die Papiere des schwäbischen Autobauers um rund 20 % zu. Allerdings reichte es nicht ganz für ein neues 12-Monats-Hoch. Dieses liegt seit Mitte Juni 2023 bei 76,10 Euro. Derzeit kostet ein Anteilsschein am Stuttgarter Auto-Konzern 72,78 Euro. Ein paar zusätzliche PS erhält die Mercedes-Aktie heute von den Analysten der RBC. Diese heben ihr Kursziel um einen Euro auf 87 Euro an. Sie begründen die Anpassung mit dem angekündigten Aktienrückkaufprogramm. Ein Discount-Call-Optionsschein auf Mercedes-Benz ist heute gefragt.

Zum Discount-Call-Optionsschein

3. Knock-out-Call auf Dow Jones

In den USA stehen diese Woche eine Reihe an wichtigen Daten an. Den Anfang machen heute Nachmittag frische US-Inflationsdaten. Marktteilnehmer erhoffen sich davon weitere Unterstützung in Sachen Zinssenkungshoffnungen. Experten zeigen sich allerdings vorsichtig, nachdem die Zahlen für Januar bereits für einen Dämpfer sorgten. Knock-out-Anleger handeln im Vorfeld rege Calls auf den Dow Jones.

Zum Knock-out-Call

Disclaimer:

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.