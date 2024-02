Die meistgehandelten strukturierten Wertpapiere vom 12.02.24

1. Discount-Call-Optionsschein auf ASML

2024 steht erneut im Zeichen von künstlicher Intelligenz und Halbleitern. Ein großer Profiteur sitzt in den Niederlanden. ASML - Hersteller von Lithographie-Systemen, die zur Produktion von Halbleitern benötigt werden. Nach einer Konsolidierung im Sommer 2023 startete die Aktie erneut durch und konnte seit Oktober rund 50 Prozent zulegen. Zum Wochenstart ging es auf einen neuen Rekord bei 880 Euro. In Stuttgart wird ein Discount-Call auf die Aktie gekauft.

Zum Discount-Call-Optionsschein

2. Discount-Call-Optionsschein auf Airbus

Airbus macht der Erfolg zu schaffen. Der Flugzeugbauer kann die hohe Nachfrage zum Teil nicht bedienen. Ende der vergangene Woche vermeldete Reuters, das Airbus einige Fluggesellschaften auf Verzögerungen bei Auslieferungen von Flugzeugen von mehreren Monaten vorbereitet habe. Derivateanleger nehmen erstmal Gewinne mit und verkaufen einen Discount-Call.

Zum Discount-Call-Optionsschein

3. Call-Optionsschein auf Allianz

Nach einem starken Vorjahr konsolidiert Allianz 2024 bislang. Analysten trauen dem Versicherer mehr zu: Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz auf „Buy“ mit einem Kursziel von 309 Euro belassen. Bei den Veröffentlichungen der 2023er-Jahreszahlen der Versicherer werde der Fokus auf den Dividenden und Aktienrückkäufen liegen, so der Analyst. Die Münchener werden am 23. Februar die Bücher öffnen. In Stuttgart ist man etwas vorsichtiger und verkauft einen Call-Optionsschein.

Zum Call-Optionsschein

Disclaimer:

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.