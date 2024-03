Die meistgehandelten strukturierten Wertpapiere vom 11.03.24

1. Discount-Call-Optionsschein auf Rheinmetall

Die Rheinmetall-Aktie gönnt sich zum Auftakt in die neue Handelswoche eine Verschnaufpause. Seit Jahresbeginn legten die Papiere des Rüstungskonzerns rund 60 % an Wert zu, in der Vorwoche wurde das jüngste Rekordhoch von 440 Euro erreicht. Anleger warten gespannt auf die am Donnerstag anstehenden Quartalszahlen. Heute geht es um 1 % auf 418,70 Euro zurück. Stuttgarter Anleger nutzen den Rücksetzer und steigen in einen Discount-Call-Optionsschein auf Rheinmetall ein.

2. Discount-Zertifikat auf Münchener Rück

Die Münchener Rück kündigte kürzlich ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 1,5 Milliarden Euro bis Ende April 2025 an. Zudem können sich Aktionäre über eine Dividendenerhöhung von 11,60 auf nun 15 Euro freuen. Das honorieren die Analysten von Jefferies, die jüngst ihr Kursziel von 435 auf 485 Euro anheben. Der Aktienkurs des Rückversicherers nutzt den Rückenwind und steigt am vergangenen Freitag auf ein neues Allzeithoch von 440,20 Euro. Zum heutigen Handelsstart geht es um 0,8 % auf 434,50 Euro nach unten. An der Euwax wird ein Discount-Zertifikat auf Münchener Rück eifrig gehandelt.

3. Knock-out-Call auf Gold

Der Goldpreis befindet sich derzeit im Rallye-Modus und erklimmt ein Hoch nach dem anderen, die derzeitige Bestmarke steht bei 2.178,21 US-Dollar. Experten führen den Anstieg vor allem auf Goldkäufe durch mehrere Notenbanken zurück. Charttechniker erwarten kurzfristig einen Pullback des Edelmetalls in Richtung 2.145 US-Dollar. Knock-out-Anleger schließen sich der Meinung an und verkaufen mehrheitlich einen Knock-out-Call auf Gold.

Disclaimer:

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.