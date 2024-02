Die meistgehandelten strukturierten Wertpapiere vom 09.02.24

1. Discount-Call-Optionsschein auf Deutsche Telekom

Nach einem starken Jahr 2023 stand das neue Jahr für die Telekom bislang im Zeichen einer Konsolidierung. Die Aktie pendelte um 22 bis 23 Euro. In Stuttgart traut man dem DAX-Schwergewicht weiterhin viel zu. Ein Discount-Call auf die Aktie wird rege gekauft. Der Cap liegt bei 24,50 Euro. Im besten Fall muss die Aktie bis Jahreswende also rund 10 % zulegen, damit der Discount-Call voll ausgezahlt wird.

2. Discount-Call-Optionsschein auf Airbus

Airbus-Aktionäre hatten in diesem Jahr allen Grund zur Freude. Der Flugzeugbauer profitiert auch von der Schwäche des direkten Konkurrenten Boeing. Am Freitag dominieren allerdings Gewinnmitnahmen nach einem Medienbericht über Auslieferungsverzögerungen. Derivateanleger nutzen die Schwäche. In Stuttgart wird ein Discount-Call gekauft.

3. Knock-out-Call auf Bitcoin Future

Der Bitcoin hat seine Konsolidierung nach der ETF-Zulassung im Januar beendet und zielt auf das Jahreshoch um 49.000 Dollar. Experten verweisen darauf, dass in diesem Jahr mit dem sogenannten „Halving“ ein weiter positiver Faktor im Kalender steht. Derivateanleger kaufen einen K.O-Call auf den Bitcoin-Future.

