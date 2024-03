Die meistgehandelten strukturierten Wertpapiere vom 08.03.24

1. Discount-Call-Optionsschein auf Walt Disney

Überraschend gute Quartalszahlen, aus denen vor allem ein Gewinnsprung von 1,28 Milliarden US-Dollar auf 1,9 Milliarden US-Dollar hervorstach, gaben der Walt Disney-Aktie Anfang Februar einen Schub. Die Papiere des Unterhaltungskonzerns kletterten um rund 15 % auf ein 12-Monats-Hoch von 115,15 US-Dollar. In den letzten beiden Handelstagen geht es allerdings etwas rückwärts, derzeit kostet ein Anteilsschein 110,18 US-Dollar. Stuttgarter Anleger schließen sich den Verkäufen an und trennen sich von einem Discount-Call-Optionsschein auf Walt Disney.

2. Discount-Call-Optionsschein auf Eli Lilly

Neben dem KI-Boom startete in 2023 auch ein Hype um Abnehmspritzen. Davon profitiert unter anderem Eli Lilly. Die US-Amerikaner konnten ihren Gewinn im letzten Jahr um 16 % auf 5,2 Milliarden US-Dollar steigern. Analysten von Goldman Sachs geben an, dass allein die Nachfrage nach Abnehmmedikamenten das US-BIP in den nächsten Jahren um 1 % nach oben bringen kann. Der Erfolg lässt sich am Kurschart von Eli Lilly ablesen. Die Papiere des Pharmakonzerns verteuern sich innerhalb eines Jahres um 150 % und kosten derzeit 780,16 US-Dollar. Ein Discount-Call-Optionsschein auf Eli Lilly wird heute von den Anlegern mehrheitlich verkauft.

3. Knock-out-Call auf Dow Jones

Nach einem vorsichtigen Start in den März kehrt die Kauflaune zurück aufs Börsenparkett. Vor allem die Hoffnungen auf Zinssenkungen geben Auftrieb. Experten erwarten, dass es im Juni zu ersten Zinsschritten kommen wird. Angetrieben von den zinssensiblen Technologiewerten, holt der Dow Jones seine Verluste aus der ersten Wochenhälfte teilweise wieder auf. Gestern schloss der US-Leitindex bei 38.791 Punkten rund 0,35 % höher als am Vortag. Vor dem Wochenende handeln Knock-out-Anleger nochmals eifrig Calls auf den Dow Jones.

